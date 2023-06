Des proches torturent une femme à mort et mettent de la musique forte pour étouffer ses cris

Une femme de 23 ans a été torturée à mort par ses proches qui la soupçonnaient d’avoir volé des bijoux dans leur maison de Ghaziabad. La femme a été attaquée avec une lame et des bâtons pour la faire « avouer » et ses agresseurs ont joué de la musique forte pour étouffer ses appels à l’aide.

L’accusé a pris la fuite après la mort de la femme. Les voisins se sont méfiés et ont alerté la police aujourd’hui lorsqu’ils ont entendu de la musique forte jouer dans la maison sans arrêt pendant deux jours.

Samina, 23 ans, s’était rendue lundi chez ses parents Heena et Ramesh à Siddharth Vihar à Ghaziabad pour assister à la fête d’anniversaire de leur fils. Des bijoux d’une valeur de Rs 5 lakh ont disparu de la maison et le couple a soupçonné que Samina les avait volés.

La police a déclaré que Heena, Ramesh et d’autres avaient commencé à agresser le jeune homme de 23 ans avec des bâtons et des tiges. Ils ont même coupé des parties de son corps avec une lame pour lui arracher une « confession » et ont mis de la musique forte pour que leurs voisins n’entendent pas ses cris.

Lorsque Samina est décédée des suites de la torture, l’accusé s’est enfui, mais a laissé la musique allumée.

Le commissaire adjoint de la police, Ravi Kumar, a déclaré qu’une recherche était en cours pour l’accusé. « L’accusé a joué de la musique forte pour que les cris de Samina ne soient pas entendus. Des voisins nous ont alertés après que la musique ait continué à jouer sans arrêt pendant deux jours. L’enquête est en cours », a-t-il déclaré.