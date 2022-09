Des proches perdent le contact avec un navire de migrants libanais près de Malte

BEYROUTH (AP) – Des militants et des proches de migrants libanais et syriens à bord d’un bateau de pêche prenant l’eau près de l’île de Malte en mer Méditerranée ont déclaré mardi avoir perdu le contact avec le navire pendant la nuit.

La soixantaine de migrants libanais et syriens à bord avaient dit à leurs proches et à des groupes de volontaires par téléphone satellite plus tôt qu’ils n’avaient plus de nourriture, d’eau et de lait maternisé depuis plusieurs jours.

Ils ont également signalé qu’un troisième enfant est mort à bord en raison de la déshydratation, selon les proches. Le navire est parti de la ville de Tripoli, dans le nord du Liban, il y a environ 10 jours. Les passagers, à destination de l’Italie, comprennent des réfugiés syriens et des Libanais du nord appauvri du pays.

Les migrants ont communiqué avec des proches et des groupes d’activistes via un téléphone satellite et ont exhorté les garde-côtes européens à les secourir.

Alarm Phone, un réseau international d’activistes qui aide à apporter des sauveteurs aux migrants en détresse en mer, a déclaré à l’Associated Press que les autorités maltaises avaient répondu à certains de leurs appels concernant le bateau en détresse, mais n’avaient pas confirmé une opération de sauvetage. Malte n’a pas non plus autorisé un cargo commercial à secourir les migrants bloqués, a indiqué le réseau.

“Au lieu de coordonner une opération de sauvetage, ils ont sciemment laissé ces 60 personnes en détresse en mer pendant des jours”, a déclaré Maurice Stierl du réseau. “Nous espérons que les rapports sur les décès se révéleront faux, mais nous sommes extrêmement préoccupés par ce groupe.”

L’un des proches des migrants a déclaré que son frère lui avait dit lors de leur dernier appel lundi soir que de l’eau s’infiltrait dans le bateau et “qu’ils étaient trempés”. L’homme a parlé sous couvert d’anonymat, craignant pour la sécurité de son frère.

“Les adultes supportent bien le froid et le manque de fournitures, mais les enfants ont vraiment du mal”, a-t-il déclaré.

Les autorités maltaises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de l’Associated Press de commenter le bateau de migrants.

Un législateur libanais, Ashraf Rifi, a demandé à l’Italie d’envoyer une équipe de secours et a appelé le ministère libanais des Affaires étrangères et la mission diplomatique à Rome à faire de même. Le gouvernement libanais n’a pas encore commenté la question.

Autrefois un pays qui accueillait des réfugiés, le Liban est devenu une rampe de lancement pour une dangereuse migration par mer vers l’Europe, alors qu’il lutte depuis trois ans contre une crise économique qui a plongé les trois quarts de sa population dans la pauvreté.

Alors que la crise s’aggravait, davantage de réfugiés libanais, ainsi que de réfugiés syriens et palestiniens, ont pris la mer, les agences de sécurité faisant état de tentatives de migration déjouées presque chaque semaine.

Kareem Chehayeb, Associated Press