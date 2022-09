Des proches perdent le contact avec un navire de migrants libanais près de Malte

BEYROUTH – Des militants et des proches de migrants libanais et syriens à bord d’un bateau de pêche prenant l’eau près de l’île de Malte en mer Méditerranée ont déclaré mardi avoir perdu le contact avec le navire dans la nuit.

La soixantaine de migrants libanais et syriens à bord avaient dit à leurs proches et à des groupes de volontaires par téléphone satellite plus tôt qu’ils n’avaient plus de nourriture, d’eau et de lait maternisé depuis plusieurs jours.