Des proches identifient la victime d’une agression mortelle au Wendy’s Nanakuli

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Des proches ont identifié l’homme de Nanakuli qui a été mortellement poignardé sur son lieu de travail dimanche comme étant Kashka Otto, 22 ans.

La police a déclaré que l’employé de Wendy’s avait eu une dispute avec un client qui était devenue mortelle.

Il y a maintenant un mémorial en pleine croissance pour Otto à l’extérieur du restaurant.

Il était diplômé du lycée Waianae et membre de Spike and Serve Volleyball.

«C’est un grand gars. Il a l’air dur, mais il a ça, comme une âme sensible », a déclaré Kevin Wong avec Spike and Serve.

Reynaldo Cheney, 60 ans, a été arrêté pour meurtre au deuxième degré et tentative de meurtre.

Le HPD arrête un client de 60 ans accusé d’avoir poignardé mortellement un employé de Wendy’s

Les gens qui connaissent Cheney ont déclaré qu’il vivait dans une tente à Maili Beach Park pendant des années. Ils ne l’ont pas vu depuis son départ dimanche matin

Avant cela, les archives judiciaires de Cheney ne montraient que des citations pour avoir une tente dans un parc public et une pour avoir fait du jaywalking.

HNN a également appris qu’il s’était disputé avec quelqu’un à la bibliothèque publique de Nanakuli.

Les personnes qui connaissent le suspect après l’attaque mortelle de dimanche disent qu’il a vécu dans cette tente ici, dans le parc de Maili Beach, pendant des années. Ils ne l’ont pas revu depuis son départ dimanche matin.

« Il faisait son propre truc selon un horaire quotidien. J’ai toujours fait la même chose. Il est parti le matin, a fait sa bibliothèque, quoi qu’il ait fait, a fait pour la journée et est revenu le soir », a déclaré une dame qui campait à côté de Cheney.

La communauté pleure la mort de Kashka Otto. Reynaldo Cheney est toujours en détention mais n’a pas été inculpé.

Lundi, un mémorial pour Otto a été érigé à l’extérieur de Wendy’s, où il travaillait depuis plusieurs années.

« Il ne faisait que prendre les commandes, et il souriait toujours lorsqu’il prenait l’argent des gens et payait leur nourriture et ainsi de suite. Il était vraiment génial. C’était une personne formidable », a déclaré Sophie Tabag, ancienne employée de Wendy’s.

Copyright 2024 Hawaii News maintenant. Tous droits réservés.