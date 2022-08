Des proches de prisonniers de guerre font appel à la Croix-Rouge pour les aider à retrouver leurs proches

KYIV, Ukraine – Des proches de prisonniers de guerre capturés par les Russes après la chute de Marioupol se sont réunis jeudi dans le centre de Kyiv pour demander des informations sur leurs maris, pères et fils à la suite d’une grève dans une prison abritant des prisonniers de guerre dans une région séparatiste de l’est de l’Ukraine la semaine dernière. auraient tué et blessé des dizaines de personnes.

L’une des personnes rassemblées était Eugenia Vasylieva qui a vu pour la dernière fois son mari Valeriy Vasyliev à Marioupol dans la nuit du 24 février, le jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette nuit-là, il est allé défendre sa ville. Sa fille de 7 ans, Zlata Vasylieva, tenant une pancarte appelant au retour de son père, a déclaré : “Je veux que mon père soit en vie et qu’il ne meure jamais.”

L’armée ukrainienne a nié avoir effectué des tirs de roquettes ou d’artillerie à Olenivka. La branche du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a affirmé mercredi dans un communiqué avoir la preuve que des séparatistes locaux soutenus par le Kremlin étaient de connivence avec le FSB russe, la principale agence qui a succédé au KGB, et le groupe de mercenaires Wagner pour miner la caserne avant « d’utiliser une substance inflammable, qui conduit à la propagation rapide du feu dans la pièce.

L’ancien commandant du régiment Azov, Макsym Zhorin, a déclaré à l’AP qu’il y avait environ 1 500 défenseurs de Marioupol à Olenivka avant l’explosion. Ils faisaient partie des 2 400 soldats du régiment Azov de la garde nationale ukrainienne et d’autres unités militaires défendant Marioupol qui se sont rendus sous les ordres de l’armée ukrainienne en mai.

Les responsables américains pensent que la Russie travaille à fabriquer des preuves concernant la frappe. Les responsables du renseignement américain ont déterminé que la Russie cherchait à produire de fausses preuves pour faire croire que les forces ukrainiennes étaient responsables de l’attaque du 29 juillet contre la prison, qui a fait 53 morts et blessé des dizaines d’autres, a déclaré un responsable américain au courant de la découverte des services de renseignement. Associated Press mercredi.

Zhorin dit que l’Ukraine a extrêmement peu de temps pour se rendre sur le site du crime et voir les témoins qui peuvent raconter ce qui s’est réellement passé.

Les proches des prisonniers de guerre sont de plus en plus frustrés par le manque d’informations qu’ils reçoivent sur le sort de leurs proches. Parce que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a agi en tant que garant de la sécurité des militaires qui ont quitté Azovstal en mai, ils se tournent vers le comité pour leur donner des réponses.

« Notre objectif est d’atteindre la Croix-Rouge, de dire qu’ils ne remplissent pas leurs devoirs. Nous leur avons confié la vie de nos garçons. Et ça ne devrait pas être comme ça que la Croix-Rouge dit maintenant qu’elle n’est responsable de rien », dit Iryna Yermoshyna, l’épouse d’un prisonnier de guerre. Elle dit que la Croix-Rouge ne l’a contactée qu’une seule fois depuis que son mari a été capturé.

“Malheureusement, nous savons déjà qu’il y a plus de prisonniers de guerre morts. Il y a des victimes qui sont mortes à l’hôpital ou sur le chemin de l’hôpital », a déclaré Zhorin.

Jusqu’à présent, le CICR n’a pas pu accéder à Olenivka et aux blessés, il n’a donc pas été en mesure de vérifier la liste des noms.

Plus tôt cette semaine, la Cour suprême de Russie a déclaré le régiment ukrainien Azov une organisation terroriste, une décision qui, selon certains, pourrait conduire à des accusations de terrorisme contre certains des combattants capturés qui ont fait leur dernier combat à l’intérieur de l’aciérie détruite de Marioupol et rendre plus difficile de vérifier qui était sur le site de l’explosion.