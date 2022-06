Des proches de migrants morts à San Antonio, au Texas, commencent à connaître leur sort

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Dans le nord-ouest du Honduras, Karen Caballero a appris que les cartes d’identité de ses deux fils avaient été retrouvées dans la caravane de San Antonio où des dizaines de migrants sans vie ont été retrouvés lundi, dans l’incident de contrebande le plus meurtrier jamais survenu sur le sol américain.

MEXICO CITY – Quelques jours après avoir dit au revoir à leurs fils et filles, à destination des États-Unis, les appels ont commencé à arriver: leurs proches étaient arrivés au Texas mais ont péri à l’arrière d’un semi-remorque abandonné et étouffant.

Les deux hommes, Fernando Jose Redondo Caballero, 20 ans, et Alejandro Miguel Andino Caballero, 24 ans, avaient quitté leur domicile début juin et payé un passeur pour faire le voyage vers le nord. Ils ont voyagé avec Margie Tamara Paz, 25 ans, la petite amie d’Alejandro Miguel.

Caballero a décrit ses fils comme “en bonne santé, studieux”, déclarant aux journalistes qu’ils aimaient le football et la danse et qu’ils étaient partis “à la recherche d’un avenir meilleur”.

“Pour moi, ils étaient les garçons les plus adorables de mon monde”, a-t-elle déclaré en larmes.

Alors que le bureau du médecin légiste entamait le processus minutieux d’identification des victimes, des familles à travers le Mexique et l’Amérique centrale ont commencé à apprendre que des êtres chers partis à la recherche d’un avenir aux États-Unis faisaient partie des 53 morts.

Lentement, un portrait de ceux qui étaient à l’intérieur de la piste de tracteur se dessine. Les migrants venaient d’aussi loin que le village maya reculé de Nahuala, haut dans les montagnes du Guatemala. Certains étaient déjà allés aux États-Unis. D’autres avaient l’intention de retrouver des proches. La plupart étaient jeunes et cherchaient à accomplir des rêves simples comme gagner suffisamment pour construire une maison.

Deux des plus jeunes avaient 13 ans.

Le cousin de Pascual, Juan Wilmer Tulul Tepaz, également âgé de 13 ans, l’a accompagné pendant le voyage et est également décédé.

Quatre personnes – le conducteur de la remorque et trois autres personnes associées au réseau de passeurs – ont été inculpées mercredi soir pour leur implication dans l’incident alors que de plus amples détails sur les personnes derrière l’opération, le chemin du camion et qui se trouvait à l’intérieur ont été révélés.