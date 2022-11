Des proches au cœur brisé suivent un petit cercueil rose pour le meurtre de Maya Louise Chappell lors des funérailles d’un enfant de deux ans

HEARTBROKEN Les proches d’un enfant de deux ans décédé dans un meurtre présumé ont suivi son petit cercueil rose lors de ses funérailles hier.

Maya Louise Chappell a été transportée par avion à l’hôpital dans un état critique après un incident d’horreur dans une maison du comté de Durham le 28 septembre.

Maya Louise Chappell est décédée le 30 septembre à l’âge de deux ans seulement Crédit : GoFundMe

Dimanche, le cercueil rose chargé de couronnes de la minuscule Maya a été suivi par des personnes en deuil brisées – son père James Chappell peut être vu derrière Crédit : NNP

Le silence tomba sur les personnes en deuil rassemblées dans la cour de l’église alors que le cocher amenait la voiture portant son petit cercueil rose à une halte douce Crédit : NNP

Mais malgré des efforts désespérés, le tout-petit, de Shotton Colliery, est décédé deux jours plus tard en soins intensifs à la Royal Victoria Infirmary de Newcastle.

Michael Daymond, 26 ans, a été accusé de son meurtre et doit être jugé l’année prochaine.

Dimanche, le cercueil rose chargé de couronnes de la minuscule Maya a été suivi par des personnes en deuil brisées.

Avant le service, de majestueux chevaux lipizzans gris portant des cornes de licorne roses et des panaches ont remorqué la calèche blanche de Maya dans les rues.

Les personnes en deuil ont pleuré du bord de la route alors que Maya était emmenée dans son dernier voyage.

La famille et les proches ont essuyé des larmes en suivant la fillette de deux ans lors de ses funérailles à Our Blessed Lady et St Joseph, près de Leadgate.

Des images déchirantes montrent le père James Chappell marchant sous le choc dans une cravate rose alors qu’il accompagne sa fille jusqu’à sa dernière demeure.

Un hommage floral de fleurs blanches et roses laissées à l’extérieur de l’église disait «Maya Moo».

À la demande de son père, les sympathisants de Maya portaient du rose, sa couleur préférée, pour offrir une touche d’espoir.

Dans une franche homélie, le Père John Bagnall a dit : « Il y a une tendance chez certaines personnes à dire : ‘ça doit être la volonté de Dieu’.

“Soyons parfaitement clairs, Dieu ne voulait pas que cela arrive à Maya.”

Il a demandé “pourquoi est-ce arrivé?” alors qu’il rendait un hommage déchirant à “une vie précieuse écourtée”.

La musique pendant le service comprenait Concrete Angel de Martina McBride, Diamonds de Rihanna et Fly de Céline Dion.

Le père Bagnall a dit à la congrégation que leurs souvenirs de Maya les “aideraient” dans leur chagrin.

Et il a dit que le son du rire, de la voix et des souvenirs amusants de Maya gardera “sa présence vivante dans vos cœurs”.

Une page JustGiving créée pour collecter des fonds pour les funérailles de Maya a permis de collecter plus de 14 000 £.

‘AVEC TA GRAND-MÈRE’

Un hommage difficile à lire disait: “Continuez à veiller sur votre papa Maya et tous les autres êtres chers petite fille.”

Plus tôt dans la journée, papa James a posté un message émouvant à sa fille sur les réseaux sociaux.

Il a écrit: “Je t’aime tellement Maya Louise Chappell, toute ta famille aussi.

“Tu seras assis avec ta grand-mère et notre Brooklyn et tout le reste et je sais que tu es entre de bonnes mains donc ce n’est pas un adieu pour toujours petite fille, juste un au revoir pour le moment.

« Je te reverrai un jour et je me rattraperai.

“Jusqu’à ce que nous nous revoyions petite fille.”

Plus tôt dans la journée, papa James a posté un message émouvant à sa fille sur les réseaux sociaux disant qu’il l’aimait qu’elle serait assise avec sa grand-mère au paradis Crédit : Facebook

Michael Daymond, 26 ans, a été accusé du meurtre de Maya et devrait être jugé l’année prochaine Crédit : Facebook

Un hommage floral de fleurs blanches et roses laissées à l’extérieur de l’église indique ‘Maya Moo’ Crédit : NNP

Des hommages floraux ont éparpillé l’herbe devant l’église du comté de Durham Crédit : NNP

À la demande de son père, les sympathisants de Maya portaient du rose, sa couleur préférée, pour offrir une touche d’espoir Crédit : NNP