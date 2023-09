Des problèmes pour Sunak alors que les députés conservateurs dans le mur bleu sont laissés « vulnérables » par le revirement net zéro du Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La décision de Rishi Sunak de revenir sur des politiques climatiques clés pourrait rendre vulnérables les députés conservateurs occupant des sièges au mur bleu, selon un sondage.

Les recherches menées par les sondeurs Survation ont révélé que le soutien à l’action climatique était particulièrement élevé dans les circonscriptions détenues par les conservateurs dans le sud-est de l’Angleterre, où les conservateurs sont confrontés à une série de défis de la part des libéraux-démocrates et des travaillistes.

Les conservateurs ne devraient détenir que 29 des 52 sièges dans le sud-est, selon une analyse réalisée par le cabinet auprès de plus de 20 000 électeurs.

Cela survient alors que M. Sunak a abandonné une longue liste d’engagements à zéro émission nette, notamment le report de l’interdiction de la vente de voitures neuves à essence et diesel jusqu’en 2035 et l’introduction d’objectifs dilués pour l’élimination progressive des chaudières à gaz.

Il a également été largement moqué pour avoir supprimé des politiques qui n’existaient pas – comme de nouvelles taxes théoriques sur la viande ou le covoiturage « obligatoire » – des sujets qui alimentent souvent la désinformation en ligne.

Ce qui constitue un coup dur pour M. Sunak, Survation a constaté que les circonscriptions les plus marginales des sièges des conservateurs soutiennent massivement presque toutes les politiques climatiques spécifiques interrogées.

En outre, près de trois électeurs sur quatre (72 %) ont déclaré que ces politiques influenceraient leur vote.

Georgia Whitaker, militante pour le climat chez Greenpeace, qui a commandé le sondage, a déclaré : « Les électeurs occupant les sièges les plus disputés disent que le changement climatique les concerne et qu’ils veulent des politiques audacieuses pour y faire face.

«Mais dans une tentative désespérée de faire de la politique avec le climat, Sunak risque de faire subir une hémorragie au soutien de son parti dans les bastions conservateurs et les principaux marginaux.

«Cette volte-face sans fin sur des questions aussi vitales entraînera non seulement des factures plus élevées et une économie endommagée, mais elle pourrait également se retourner contre le parti de Sunak lors des prochaines élections, à moins que le gouvernement ne change de cap.»

Environ 85 pour cent des électeurs du mur bleu souhaitent que le gouvernement fournisse davantage de soutien financier pour isoler les maisons, tandis que près de quatre sur cinq (73 pour cent) souhaitent davantage de financement gouvernemental pour les pompes à chaleur.

Rishi Sunak a abandonné les principales politiques de zéro émission nette plus tôt cette semaine (EPA)

Et 88 pour cent souhaitent voir davantage d’investissements dans les énergies renouvelables, tandis que 79 pour cent souhaitent que les voyages en train soient subventionnés pour garantir qu’ils soient toujours moins chers que la voiture.

Greenpeace a lancé une campagne pour encourager les gens à devenir des « électeurs du climat » lors des prochaines élections générales, prévues l’année prochaine.

Ils veulent que les électeurs choisissent des candidats qui s’engagent à réduire les émissions du Royaume-Uni conformément aux avis scientifiques et à améliorer la nature.

Les militants ont déclaré qu’ils visaient à recruter au moins 1 million d’électeurs pour le climat et qu’ils frapperaient aux portes à travers le pays, mais en particulier dans les zones marginales et aux murs bleus.

La campagne a reçu le soutien de célébrités de premier plan, notamment Stephen Fry, Olivia Colman, Mel B, Will Poulter et Joe Lycett, qui ont également signé une lettre ouverte aux côtés de 100 000 autres personnes exigeant que les politiciens prennent des mesures plus fermes en faveur du climat.

L’acteur Peter Capaldi soutient la campagne de Greenpeace (Getty)

L’acteur Peter Capaldi, qui soutient également la campagne, a déclaré : « Cela peut sembler accablant lorsque l’on considère toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés, comme le coût de la vie, les conditions météorologiques extrêmes et la pollution qui étouffe nos rivières et nos mers.

« Mais rien de tout cela n’est inévitable et, même si nous souffrons déjà clairement des effets de conditions météorologiques extrêmes, il est encore temps de changer de direction.

« Je me tiens aux côtés des gens de tout le pays qui exigent une action climatique pour notre NHS, notre économie et notre planète. Un avenir plus sûr et plus sain pour tous est à notre portée si les politiciens sont suffisamment audacieux et courageux pour le réaliser.

« C’est à nous d’exiger que nos dirigeants politiques écoutent et donnent ce que le pays et nos enfants méritent. »