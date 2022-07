Des problèmes de voyage à l’inflation, les festivals de musique font face à l’été le plus imprévisible à ce jour

Les organisateurs des festivals de musique d’été au Canada disent que même si les restrictions pandémiques sont levées et que les concerts en direct reviennent à un semblant de normalité, c’est tout sauf normal dans les coulisses.

Alors que les spectateurs assistent à des événements en plein air, les personnes qui dirigent les plus grands rassemblements musicaux du pays sont confrontées à une longue liste d’angoisses – des retards de voyage aux maladies liées au COVID-19 – qui ont rendu l’organisation d’un festival encore plus tumultueuse, coûteuse et imprévisible.

Todd Jenereaux, vice-président exécutif de Republic Live, a déclaré qu’il était impossible de réduire ses inquiétudes avant le festival de musique country Boots & Hearts à Oro-Medonte, en Ontario, le 4 août. Il est convaincu que le week-end se déroulera sans accroc. , mais se rendre à l’heure du spectacle ne sera pas facile.

“Les choses sont aussi troublantes du point de vue de l’industrie qu’elles l’étaient pendant la [height of the] pandémie, c’est juste différent », a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas comme une année normale. Nos luttes ont toutes été des choses que nous n’avons jamais traitées auparavant.”

« Se démener pour trouver des solutions »

Au cours des dernières semaines, les dirigeants du festival se sont réunis par SMS et conversations téléphoniques pour partager les obstacles à la réussite d’un événement en 2022. Ils ont parlé de la hausse des coûts liée à l’inflation, des problèmes d’approvisionnement en équipement de scène et d’une pénurie de travailleurs expérimentés.

Chaque festival de musique a son propre mélange unique de problèmes à surmonter, mais parmi eux, il y a la peur que quelque chose empêche les artistes les plus en vue d’atteindre la scène.

C’est ce qui s’est passé avec le festival de musique électronique Bass Coast à Merritt, en Colombie-Britannique, plus tôt ce mois-ci, lorsque des retards de vol ont laissé environ la moitié de leur programmation du dimanche bloquée.

Malgré un plan d’urgence qui demandait aux musiciens d’arriver un jour plus tôt, environ sept artistes se sont retrouvés bloqués dans les aéroports avant l’heure du spectacle, a déclaré la cofondatrice du festival, Andrea Graham.

“Les vols ont été complètement annulés ou reportés à un autre jour, ce qui ne fonctionne vraiment pas si vous jouez ce soir-là”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons dû nous démener pour trouver des solutions, comme aller les chercher dans d’autres villes (avec chauffeurs).”

Le festival de musique électronique Bass Coast à Merritt, en Colombie-Britannique, qui s’est tenu du 8 au 11 juillet. (Joey Rootman Photography/Festival de la côte des basses)

Le plan de secours d’urgence a fonctionné. Un seul des actes n’est pas arrivé à temps, a-t-elle déclaré. Et pourtant, cela n’a pas forcément assuré d’autres festivals de musique au calendrier.

Le genre de monde “rouler avec les coups”

Talal Farisi, qui aide à organiser le Veld Music Festival à Toronto, a récemment appelé une compagnie de jets privés, les mettant en alerte pour le week-end de son événement.

“J’étais comme, ‘Écoutez, j’ai un très bon conseil pour vous. Essayez d’avoir des avions en attente… il y a Lollapalooza, Osheaga et Veld tous le même week-end, dans le même voisinage'”, a-t-il dit.

“J’y ai pensé avec Air Canada … nous sommes conscients des retards et c’est un très gros problème.”

Le Veld Music Festival aura lieu à Toronto du 29 au 31 juillet. (Festival de musique Veld/Facebook)

Ailleurs, des musiciens ont aidé dans les situations les plus difficiles.

Au festival Sled Island de Calgary en juin, un cas de COVID-19 a empêché le bassiste du trio rock de Los Angeles La Luz de se produire, alors Jenni Roberts, membre du groupe d’Edmonton Faith Healer, est intervenue en tant que remplaçante.

D’autres événements n’ont pas été aussi chanceux avec COVID. Le Regina Folk Festival a annoncé plus tôt ce mois-ci que Buffy Sainte-Marie annulait son concert en tête d’affiche du 6 août après avoir contracté le virus.

“Nous sommes dans un monde beaucoup plus ‘rouler avec les coups'”, a déclaré Nick Farkas, co-fondateur du Festival de musique et d’arts Osheaga de Montréal, qui débutera plus tard ce mois-ci.

“Tout le monde a le genre de solutions MacGyvering pour s’assurer que tout se passe.”

Lethbridge, en Alberta, le groupe post-punk Body Lens jouera lors du Sled Island Music and Arts Festival à Calgary le 23 juin. (Oseremen Irete/CBC)

Pénurie de travailleurs

Certains des obstacles sont plus faciles à surmonter que d’autres, a déclaré le dirigeant du promoteur de concerts Evenko, qui dirige également le Festival de jazz de Montréal.

Par exemple, une pénurie de travailleurs peut tout déséquilibrer. Il y a quelques années, un festival aurait pu embaucher 50 personnes pour déplacer l’équipement, mais maintenant seulement 40 seront disponibles.

“Cela signifie que ces 40 personnes doivent travailler plus dur, plus tard et plus longtemps – et seront-elles de retour le lendemain matin?” il a dit.

“Je l’entends partout en Amérique du Nord, c’est la réalité en ce moment. Le taux de chômage est très bas et il est plus difficile d’engager et de garder les gens engagés.”

Le Festival de Jazz de Montréal voit souvent des foules de plus de 100 000 personnes se rassembler paisiblement au centre-ville. (Radio Canada)

Pensez à chaque festival de musique comme un canard nageant à travers un étang, a suggéré Farkas, qui a récemment entendu la comparaison d’un collègue. En surface, le canard semble calme, frais et recueilli, mais sous l’eau, l’animal “boîte comme un diable” pour avancer.

“C’est ce qui se passe dans nos équipes de production et de création en ce moment”, a déclaré Farkas.

“Nos gens sont très habitués à essayer de trouver des solutions… et malheureusement, cette année, il y a plus de problèmes que jamais.”

Pressions inflationnistes

Cependant, tout ne peut pas être contenu sous la surface. Plusieurs festivals affirment que les pressions inflationnistes, associées à une forte demande de caravanes et de tentes de vestiaires, ont fait grimper les coûts.

Debbi Salmonsen, directrice artistique du Vancouver Folk Festival, a déclaré qu’en Colombie-Britannique, plusieurs industries – festivals de musique, sociétés de production cinématographique et développeurs de l’oléoduc Trans Mountain – se bousculent toutes pour le même équipement.

“Nous parlons de clôtures, de scènes, d’équipement, de backline (également connu sous le nom d’équipement de concert), de porta-pots. Vous savez, tout ce dont vous avez besoin pour organiser un événement en toute sécurité”, a-t-elle déclaré à propos de l’organisation du festival de la mi-juillet.

“Rien n’est resté stagnant – certaines choses ont augmenté de 75%, d’autres de 10%.”

Debbi Salmonsen, directrice artistique du Vancouver Folk Festival du 15 au 17 juillet, affirme que la concurrence de diverses industries pour l’équipement nécessaire à la sécurité du lieu de l’événement a fait grimper les prix de l’équipement. (Allison Dempster/CBC)

La façon dont les festivals gèrent ces coûts plus élevés varie. Certains ont augmenté le prix des billets, tandis que d’autres disent que la poussée d’inflation est survenue après la mise en vente des billets, ce qui a rendu presque impossible l’ajustement de leurs forfaits.

“Vous avez deux choix : soit offrir un très bon festival, soit réduire considérablement les coûts et le client le ressentira”, a déclaré Farisi, qui supervise Veld en tant que cadre chez l’organisateur de l’événement Ink Entertainment.

Les festivals qui se concentrent sur leurs résultats au détriment de l’expérience “le paieront” une fois que le bouche à oreille se répandra et que les ventes de billets commenceront à baisser quelques années plus tard, a déclaré Farisi.

Ainsi, cette année, les organisateurs ont ajouté une journée supplémentaire à la programmation, ce qui a permis de vendre plus de billets et de répartir les coûts sur une période plus longue.

Cette stratégie a porté ses fruits, a déclaré Farisi, car les jeunes qui avaient 17 ans au début de la pandémie ont 19 ans et sont prêts à faire la fête.

“Nous avons connu notre meilleure année”, a-t-il déclaré.

“Il y a une demande refoulée; il y a un besoin pour que les gens se réunissent. Vous ne pouvez pas nier l’instinct humain de se rassembler et c’est vraiment ce que sont les festivals.”