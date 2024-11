Des problèmes de surchauffe du Snapdragon 8 Elite apparaissent lors des premiers tests

Le dernier SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm a fait beaucoup de bruit jusqu’à présent, avec des tests montrant qu’il bat l’A18 Pro d’Apple. La plupart des SoC Snapdragon n’ont jamais eu de problèmes de chauffage, à l’exception des 8 Gen 1 et 888. Mais un rapport suggère désormais que le Snapdragon 8 Elite est également sujet à la surchauffe.

Lors du test du Realme GT 7 Pro, censé être lancé le 4 novembre avec Snapdragon 8 Elite, Autorité Android prétend que le téléphone surchauffait. Le rapport indique que cela s’est produit lors de l’analyse comparative lorsque trois messages sont apparus, tous liés au fait que le téléphone était chaud, limitant ainsi les fonctionnalités.

Crédit d’image : Autorité Android

Autorité Android L’unité n’a pas pu terminer les tests de résistance 3DMark. L’appareil est devenu « inconfortablement chaud » à 46 degrés Celsius, avec de nombreux avertissements de notification apparaissant. Il est connu que les fabricants modifient les références lors des premiers jours de sortie. Realme a peut-être mal configuré sa configuration, ce qui est probablement à l’origine de problèmes de surchauffe.

Realme a ensuite contacté Autorité Android disant : « Nous avons également remarqué la même situation. Nous publierons une version mise à jour ; veuillez redémarrer votre téléphone demain ou après-demain, et vous devriez pouvoir exécuter des tests avec le logiciel authentique ».

Il convient de noter que Realme affirme que le GT 7 Pro possède le plus grand système de refroidissement par vapeur qu’il appelle Iceberg VC. La hausse des températures malgré la chambre à vapeur plus grande est assez inquiétante. Mais il est également trop tôt pour juger car il reste encore beaucoup de tests concrets.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que le Snapdragon 8 Elite offrira les performances et l’efficacité qu’il promet. Nous sommes impatients de découvrir 8 appareils Elite et avons hâte de vous montrer ce que nous avons testé en coulisses. Restez à l’écoute pour plus de références, d’informations et d’avis sur les appareils Snapdragon 8 Elite.

Que pensez-vous de la surchauffe du 8 Elite ? Pensez-vous que cela se reflétera dans vos performances quotidiennes ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.