Des problèmes de sécurité ont frappé le match préparatoire de la Coupe du monde de cricket au Pakistan à Hyderabad | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Le match de préparation du Pakistan contre la Nouvelle-Zélande avant la Coupe du monde de cricket ICC 2023 se jouera à huis clos, a déclaré le comité indien de cricket, hôte du méga-événement, alors que les problèmes de sécurité et les restrictions continuent de gâcher la participation du Pakistan au tournoi pendant neuf jours. avant son lancement.

Le Pakistan et la Nouvelle-Zélande devraient disputer vendredi leur premier match préparatoire au tournoi au stade international Rajiv Gandhi d’Hyderabad, capitale de l’État de Telangana, dans le sud de l’Inde.

Cependant, dans un communiqué publié lundi, le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a déclaré que « le match se déroulera à huis clos selon les conseils des agences de sécurité locales ».

Il a ajouté que le match coïncide avec « des festivals ce jour-là et de grands rassemblements sont attendus dans la ville ».

Les billets pour le match, ainsi que pour neuf autres matches de préparation, ont été mis en vente le mois dernier et les fans ont maintenant été informés qu’ils recevraient un remboursement complet pour ce match.

Mise à jour du match d’échauffement ICC CWC 2023. Le match de préparation entre la Nouvelle-Zélande et le Pakistan, prévu le 29 septembre à Hyderabad, se déroulera désormais à huis clos, conformément aux conseils des agences de sécurité locales. Plus de détails ici – https://t.co/eKoFEZ4u94… pic.twitter.com/24PwvIkg7m – BCCI (@BCCI) 25 septembre 2023

Le Pakistan dénonce un « traitement inéquitable »

L’annonce de la BCCI intervient quelques heures après que le contingent pakistanais participant à la Coupe du monde ait finalement obtenu des visas, moins de deux jours avant son départ pour l’Inde.

Le retard dans l’obtention des visas pour les joueurs et le personnel d’entraîneur a mis les plans de l’équipe en désordre, les liens épineux entre les deux pays, vieux de plusieurs décennies, revenant sur le devant de la scène.

Lundi, le Pakistan Cricket Board (PCB) a écrit au Conseil international de cricket (ICC), l’organisme directeur mondial de ce sport, pour faire part de ses inquiétudes concernant le « traitement inéquitable envers le Pakistan », a déclaré un porte-parole du PCB à Al Jazeera.

« C’est une question de déception que l’équipe pakistanaise doive faire face à l’incertitude avant le tournoi », a déclaré le porte-parole.

Le mois dernier, le match phare de la phase de groupes du tournoi entre l’Inde et le Pakistan à Ahmedabad a été reporté à la veille, le 14 octobre, après que la police locale a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer une sécurité adéquate.

La date initiale du match coïncide avec le premier jour de la fête hindoue de Navaratri, a indiqué la police locale après l’annonce du calendrier du tournoi.

La CPI a confirmé que le gouvernement indien avait approuvé les visas pour l’équipe pakistanaise se rendant à la Coupe du monde. #CWC23 – Y a-t-il une chance que les supporters pakistanais reçoivent des visas indiens pour les matches de la Coupe du monde ? – Shiraz Hassan (@ShirazHassan) 25 septembre 2023

Les fans de cricket au Pakistan ont déclaré qu’ils étaient confrontés à de longs retards dans l’obtention de visas pour l’Inde et qu’ils étaient confrontés à des restrictions de mouvement s’ils traversaient la frontière pour assister aux matchs.

« Notre agent de voyages nous a dit que nous ne serions autorisés à aller nulle part sauf au stade et à notre hôtel une fois arrivés à Ahmedabad », a déclaré Khursheed Ali, un supporter pakistanais, à Al Jazeera.

« Qui voudrait voyager avec de telles restrictions ? Nous voulons partir à la découverte du pays voisin, mais nous ne pouvons tout simplement pas.»

Le Pakistan et l’Inde sont de féroces rivaux depuis leur indépendance de la domination britannique en 1947. Ils ont mené trois guerres depuis et imposent de sévères restrictions aux mouvements transfrontaliers de leurs citoyens.

Les vols directs entre l’Inde et le Pakistan ont été suspendus pendant plus de quatre ans après une détérioration des liens suite à la décision de New Delhi de révoquer le statut semi-autonome du Cachemire sous administration indienne.