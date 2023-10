Des problèmes de moteur retarderont le retour de la fusée européenne Vega-C

Après un échec décourageant en décembre 2022, le vol retour de la fusée européenne Vega-C a été repoussé à fin 2024. Le retard, juste révélé par l’Agence spatiale européennedécoule d’une refonte nécessaire de la tuyère du moteur de la fusée.

Le 115 pieds de haut (35 mètres) le mi de la fuséemalheur a frappé seulement 2 minutes et 27 secondes après son départ de la base spatiale de Kourou en Guyane française lors de son deuxième vol à la fin de l’année dernière. En conséquence, les satellites Neo 5 et Neo 6, éléments clés de la constellation d’imagerie de la Terre Pléiades Neo d’Airbus, ont été détruits avant d’atteindre l’orbite. Vega-C, développé par l’ESA et exploité par Arianespace, connaît des débuts difficiles, malgré un lancement inaugural réussi.

Une commission d’enquête indépendante a ouvert une enquête après l’incident, attribuant la panne de la fusée à une détérioration progressive d’une tuyère du deuxième étage. Plus précisément, les enquêteurs ont noté un Insert de gorge de buse défectueux, essentiellement la section où les gaz d’échappement enflammés sortent de la chambre de combustion, qui a connu une « surérosion thermomécanique », comme l’a décrit l’ESA plus tôt cette année. En mars, l’équipe d’enquête a conseillé à Avio, le fabricant italien du deuxième étage du Zefiro 40, de passer à un nouveau matériau de gorge en carbone-carbone.

Mais comme l’ESA l’a reconnu dans un communiqué de presse émis Lundi, le correctif prescrit par Avio ne fonctionne pas et, en fait, la situation est si grave que l’entreprise a maintenant reçu pour instruction d’élaborer une nouvelle conception pour la buse. Selon Payload, la refonte de la buse coût entre 26 et 31 millions de dollars. De plus, cette évolution retardera encore davantage la relance de Vega-C.

Voici ce qui s’est passé : un test d’incendie statique du moteur Zefiro 40 modifié en juin a entraîné des dommages importants à la tuyère du moteur, même si Avio avait suivi les recommandations de l’enquête de mars. La commission d’enquête a révélé des failles dans un composant fourni par le fournisseur ukrainien d’origine du matériau carbone-carbone, ce qui a incité à passer à Arianegroup en tant que fournisseur d’inserts de gorge.

Giovanni Colangelo, inspecteur général de l’ESA, a encore éclairé la situation, en disant signalé dans SpaceNews. S’exprimant lundi lors d’un point de presse, Colangelo a déclaré que le moteur avait faibli environ 40 secondes après le début de l’essai d’incendie statique, éjectant le nouveau moteur. introduction d’un insert de gorge en carbone-carbone et d’autres composants de buse. Le moteur a continué à fonctionner à pression réduite jusqu’à ce que son carburant soit complètement épuisé. Lors des vols du Vega-C, le Zefiro Le 40e étage contient 36,2 tonnes de combustible solide et peut pousser avec une force d’environ 293 075 livres. L’ESA déclare que le problème observé lors du test d’incendie statique diffère du problème qui a provoqué la panne de la fusée l’année dernière.

La Commission a fixé plusieurs lignes directrices pour Avio : affiner la conception des tuyères du moteur Zefiro 40, construire des modèles informatiques pour mieux prédire le comportement du moteur et effectuer deux autres tests de tir. En outre, un groupe de travail collaboratif dirigé par l’ESA et Avio supervisera les modifications et les examens des buses du Zefiro 40. L’objectif primordial est « d’assurer un retour en vol fiable et une exploitation commerciale robuste de Vega-C », a déclaré l’ESA. Le plan initial était de faire voler le Vega-C d’ici la fin de 2023, mais cela a maintenant été repoussé à la fin de 2024.

Naturellement, l’ESA se dit confiante en son partenaire, soulignant l’engagement d’Avio à résoudre ces défis et à assurer le retour éventuel de Vega-C dans le ciel. Vega-C, équipé d’un généreux 10,8 pieds de large (3,3 mètres), peut transporter environ 2,3 tonnes sur une orbite héliosynchrone et constitue le ticket d’entrée de l’Europe pour le lancement de satellites et d’autres missions spatiales selon ses propres conditions.

Le problème de Vega-C et la longue saga d’Ariane 6 montrent que le jeu spatial européen trébuche. Et il ne s’agit pas seulement de problèmes techniques ; ces retards peuvent coûter beaucoup d’argent et entamer la crédibilité spatiale de l’Europe. Alors qu’Avio, l’ESA et Arianespace s’efforcent de limiter les dégâts, ils rattrapent leur retard dans une course spatiale mondiale qui n’attend personne. L’Europe doit tirer correctement ses fusées, et bientôt, si elle veut être compétitive sur le marché nouvelle économie spatiale.

