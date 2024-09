Des problèmes de mise à l’échelle de la production retardent les prochains lancements de l’Agence de développement spatial

Les plans de l’Agence de développement spatial de la Force spatiale pour lancer sa prochaine phase de lancements ce mois-ci sont suspendus en raison de retards des fournisseurs, selon son directeur Derek Tournear.

Le mois de septembre devait marquer le début d’une série de 10 mois de lancements réguliers de SDA pour placer les satellites de la tranche 1 de l’agence – qui fourniront une capacité opérationnelle initiale – en orbite terrestre basse. Ces engins spatiaux voleront probablement à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, a déclaré Tournear mercredi lors de la conférence de presse de la Défense.

Les retards sont principalement liés aux difficultés financières de certains fournisseurs de SDA qui ont eu du mal à augmenter leur capacité de production, a-t-il déclaré. Mynaric, basée en Californiequi fournit des terminaux optiques à plusieurs fournisseurs de satellites de l’agence et a eu du mal à accélérer sa production.

« Ce sont des choses que nous devons régler avec nos principaux, nos fournisseurs de vaisseaux spatiauxpour s’assurer qu’ils peuvent continuer à respecter ce calendrier lorsqu’ils ont ce genre de retard », a déclaré Tournear.

Les satellites de la tranche 1 font partie de L’architecture spatiale proliférante plus large de SDAqui devrait à terme inclure des centaines d’engins spatiaux de suivi de missiles et de transport de données opérant depuis une orbite terrestre basse, à environ 1 200 milles au-dessus de l’équateur.

La SDA a commencé à lancer ses satellites de la tranche 0 en avril 2023 et, en février, elle a placé les 27 de ces engins spatiaux en orbite. Ce plan de lancement a également rencontré un obstacle après Problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de COVID-19 la première mission a été retardée d’environ six mois.

Un rapport de juillet de The Aerospace Corporation L’étude a soulevé la question de savoir si ces premiers revers indiquent que le plan de l’agence visant à construire et à lancer des satellites sur une période de deux ans, en actualisant la technologie à chaque nouvelle tranche, est trop ambitieux. L’étude met en évidence le défi que représentent la modernisation continue et l’augmentation de la production au sein d’une base industrielle de petits satellites encore en phase de maturation.

« Ces exemples pourraient devenir moins courants à mesure que la SDA lance et exploite de plus en plus de satellites, mais développer et intégrer de nouvelles technologies sans perturber les calendriers de lancement ou les capacités existantes ne sera pas facile », indique-t-il.

Tournear a attribué les retards de lancement à des « difficultés de croissance » au sein de la base industrielle et de l’agence, qui a été créée il y a cinq ans. Le cycle de lancement et de mise à jour technologique de deux ans est essentiel au modèle de la SDA, il ne voit donc pas cette approche changer. Au contraire, il espère qu’à mesure que les entreprises apprendront et s’adapteront à ce modèle, elles seront confrontées à moins de problèmes d’approvisionnement et de calendrier.

Si les choses progressent comme prévu, a-t-il ajouté, bon nombre de ces problèmes seront résolus d’ici le lancement des satellites de la tranche 2 en 2026.

« Je pense qu’à mesure que l’industrie se développe, elle adopte de plus en plus cette mentalité de livraison de production plutôt que de gestion de programme, ce qui est une mentalité différente pour les personnes qui font des contrats de défense », a déclaré Tournear. « Je pense que nous verrons qu’ils seront capables d’atteindre les jalons un peu plus facilement, mais pour l’instant, nous sommes dans cette situation de croissance. »

Une fois en orbite, les satellites de la tranche 1 devraient atteindre leur jalon d’acceptation opérationnelle d’ici 2025. La SDA travaille également à la mise en service des systèmes terrestres qui exploiteront ces engins spatiaux. Un responsable de l’agence a déclaré à Defense News que ces systèmes sont en phase de test et que la SDA organisera un examen de préparation cet automne. L’agence avait auparavant prévu d’avoir l’autorisation d’exploiter le segment terrestre au printemps, mais elle vise désormais à atteindre ce jalon avant le lancement de la tranche 1.

Les satellites de la tranche 2 sont en phase de conception, les entreprises ayant achevé ou étant sur le point de procéder à un examen critique de la conception.

Entre-temps, la SDA a convoqué son conseil de combattants le mois dernier pour discuter des besoins des satellites de la tranche 3, qui voleront en 2028. Le conseil est composé de commandants de combat et d’autres utilisateurs militaires qui approuvent les plans de capacités de l’agence.

Pour les satellites de transport de la tranche 3, SDA recherche des réseaux phasés plus avancés, qui permettront aux engins spatiaux de se connecter à davantage d’utilisateurs au sol, en particulier les forces tactiques qui s’appuient sur un signal en bande S.

En ce qui concerne l’alerte et le suivi des missiles, Tournear a déclaré que l’objectif est d’atteindre une couverture de défense antimissile mondiale grâce à ses satellites Tranche 3, ce qui signifie que ces engins spatiaux seront capables de suivre un missile avancé tout au long de son vol, de transmettre des données et de l’intercepter.

La SDA n’a pas encore déterminé le nombre de satellites dont elle aura besoin dans la tranche 3, mais Tournear a noté que l’agence prévoit de lancer des appels d’offres pour ces engins spatiaux l’année prochaine.