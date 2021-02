Des problèmes de main-d’œuvre mettent en garde contre les rues commerçantes anglaises «  les plus à risque d’être évidées par la pandémie  »

Le parti travailliste a déclaré avoir identifié les 20 endroits en Angleterre les plus à risque de voir les rues commerçantes « creusées » à la suite de la pandémie, en raison de leur nombre élevé de commerces de détail et d’hôtellerie.

Beaucoup sont des villes balnéaires et des points chauds touristiques regorgeant de restaurants, d’hôtels et de salons, qui ont dû fermer pendant de longues périodes pour empêcher la propagation du coronavirus.

Ed Miliband, le secrétaire aux affaires de l’ombre du Labour, a déclaré que si le Royaume-Uni était confronté à une crise économique nationale, il était clair que si de nombreuses entreprises de grande rue faisaient faillite, «l’impact sera ressenti beaucoup plus profondément par les communautés de certaines régions du pays».

«Il est frappant qu’avant Covid, ces endroits, de Cornwall à Cumbria, étaient animés par le tourisme et le commerce», a-t-il déclaré.

«Rester à l’écart et laisser ces entreprises s’effondrer avec le déploiement du vaccin faisant d’énormes progrès et une reprise en vue serait absolument dévastateur pour les propriétaires d’entreprise et les employés qui ont fait la bonne chose en fermant pour aider à lutter contre le virus», a-t-il ajouté.

Au cours du week-end, plus de 160 dirigeants de l’hôtellerie ont appelé la chancelière à offrir un paquet de soutien financier pour le secteur dans le budget du mois prochain.

Dans toute l’Angleterre, un peu plus d’une entreprise sur 10, soit 11,7%, de toutes les entreprises sont soit des entreprises d’hôtellerie, de tourisme, de loisirs ou de vente au détail non essentielles, comme des librairies, des agences de voyage et des coiffeurs. Mais ce chiffre s’élève à plus de quatre sur 10, 44 pour cent, dans les îles Scilly.

Nulle part ailleurs dans le pays l’économie locale ne dépend autant de ces types d’entreprises.

Cependant, elles représentent toujours plus de deux entreprises sur dix à Torbay, 20,3%, Cornwall, 20,2% et l’île de Wight, 20,2%.

D’autres avec des pourcentages élevés comprennent Blackpool, Brighton et Rutland, tous au-dessus de 17 pour cent, et York, Thurrock, Bath et North Somerset, Dorset, Cumbria et Devon, tous au-dessus de 15 pour cent, selon l’analyse de Labour des données du Bureau pour Statistiques nationales (ONS).

Les autres zones de la liste sont l’East Sussex, Southend on sea, North Yorkshire, Nottingham et Northumberland, toutes au-dessus de 14 pour cent, et Herefordshire et Shropshire, toutes deux au-dessus de 13 pour cent.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous voulons voir des rues commerçantes prospères, c’est pourquoi nous avons dépensé des dizaines de milliards de livres pour soutenir les magasins, les restaurants et les cafés tout au long de la pandémie. Et nous avons prolongé notre programme de congé jusqu’en avril et fourni 4,6 milliards de livres supplémentaires de subventions plus tôt cette année, afin que les gens aient la certitude que l’aide est en place.