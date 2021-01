Beaucoup de personnages sont les mêmes pour le président élu Joe Biden, mais la scène est beaucoup plus sombre alors qu’il rassemble une équipe de négociateurs chevronnés pour revenir dans l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran.

Le président Donald Trump a travaillé pour faire sauter l’accord multinational visant à contenir le programme nucléaire iranien pendant ses quatre années au pouvoir, annulant la réussite diplomatique du prédécesseur Barack Obama en faveur de ce que Trump a appelé une campagne de pression maximale contre l’Iran.

Jusqu’aux derniers jours au pouvoir de Trump, les accusations, les menaces et encore plus de sanctions de Trump et du secrétaire d’État Mike Pompeo, ainsi que la décision de l’Iran de stimuler l’enrichissement d’uranium et de saisir un pétrolier sud-coréen, contribuent à entretenir les craintes que le conflit régional éclate. L’Iran a organisé vendredi des exercices, lançant des salves de missiles balistiques et écrasant des drones contre des cibles, augmentant encore la pression sur le nouveau président américain à propos d’un accord nucléaire.

Même avant l’émeute du Capitole ce mois-ci, les bouleversements intérieurs ont menacé d’affaiblir la main des États-Unis sur le plan international, y compris dans l’impasse nucléaire au Moyen-Orient. Les divisions politiques sont féroces, des milliers de personnes meurent dans la pandémie et le chômage reste élevé.

Biden et son équipe feront face à des alliés et des adversaires se demandant quelle attention et quelle résolution les États-Unis peuvent apporter à la question nucléaire iranienne ou à toute autre préoccupation étrangère, et si tout engagement de Biden sera annulé par son successeur.

«Sa capacité à déplacer l’aiguille est … je pense entravée par le doute sur la capacité de l’Amérique et par le scepticisme et l’inquiétude quant à ce qui vient après Biden», a déclaré Vali Nasr, professeur à la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Nasr était conseiller sur l’Afghanistan pendant la première administration Obama.

Le choix de Biden pour la secrétaire d’État adjointe, Wendy Sherman, a reconnu les difficultés dans une interview avec une émission de presse de Boston le mois dernier avant sa nomination.

« Nous allons travailler dur pour cela, parce que nous avons perdu de la crédibilité, nous sommes considérés comme plus faibles » après Trump, a déclaré Sherman, qui était le principal négociateur américain de Barack Obama pour l’accord nucléaire iranien de 2015. Elle parlait des objectifs étrangers des États-Unis dans l’ensemble, y compris l’accord avec l’Iran.

La première priorité de Biden pour la reprise des pourparlers est de remettre l’Iran et les États-Unis en conformité avec l’accord nucléaire, qui offrait à l’Iran un allégement des sanctions en échange de l’acceptation par l’Iran de limites sur ses matières et équipements nucléaires.

« Si l’Iran revient au respect de l’accord, nous le ferons également », a déclaré une personne familière avec la réflexion de l’équipe de transition de Biden, s’exprimant sous couvert d’anonymat car la personne n’était pas autorisée à parler officiellement. «Ce serait un premier pas.»

Mais Biden fait également face à la pression des démocrates et des opposants républicains à l’accord avec l’Iran. Ils ne veulent pas que les États-Unis renoncent à l’effet de levier des sanctions jusqu’à ce que l’Iran soit obligé de traiter d’autres questions répréhensibles pour Israël, ses voisins arabes sunnites et les États-Unis. Cela comprend les missiles balistiques de l’Iran et l’intervention substantielle et de longue date en Syrie, au Yémen, au Liban et en Irak. Biden promet de s’occuper de tout cela aussi.

Revenir dans l’accord initial « est le plancher et non le plafond » pour l’administration Biden sur l’Iran, a déclaré la personne familière avec la réflexion de l’administration entrante à ce sujet. «Cela ne s’arrête pas là.»

« Dans un monde idéal, ce serait formidable d’avoir un accord global » dès le départ, a déclaré le représentant Gerry Connolly, un démocrate de Virginie à la commission des affaires étrangères de la Chambre. « Mais ce n’est pas ainsi que ces négociations fonctionnent. »

Connolly a déclaré qu’il pensait qu’il y avait un large soutien au Congrès pour revenir dans l’accord.

Richard Goldberg, conseiller principal de la Fondation conservatrice pour la défense des démocraties qui a travaillé en tant que conseiller iranien pour l’administration Trump en 2019 et cette année, a remis cela en question.

Les législateurs du Congrès rechigneront à lever les sanctions contre les gardiens de la révolution iraniens et d’autres joueurs iraniens que les États-Unis considèrent comme des partisans du terrorisme, et hésiteront également à renoncer à la pression financière destinée à empêcher l’Iran de se rapprocher des armes nucléaires, prédit Goldberg.

« C’est un véritable coin au sein du Parti démocrate », a déclaré Goldberg.

Les sanctions de Trump, qui a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, signifient que les dirigeants iraniens subissent une pression économique et politique plus forte chez eux, tout comme Biden. Les alliés européens des États-Unis seront impatients d’aider Biden à remporter une victoire sur les nouveaux pourparlers avec l’Iran si possible, a déclaré Nasr. Même parmi de nombreux alliés non américains, «ils ne veulent pas du retour de Trump ou du Trumpisme».

Biden a été le principal promoteur d’Obama de l’accord de 2015 avec les législateurs une fois l’accord négocié. Il a parlé pendant des heures aux sceptiques au Congrès et dans un centre communautaire juif de Floride. Ensuite, Biden a martelé la promesse d’Obama selon laquelle l’Amérique ferait finalement tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires, si la diplomatie échouait.

En plus de faire appel à Sherman pour son administration, Biden a rappelé William Burns, qui avait mené des discussions secrètes avec l’Iran à Oman, en tant que directeur de la CIA. Il a choisi les négociateurs iraniens Anthony Blinken et Jake Sullivan comme son futur secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale respectivement, parmi d’autres joueurs iraniens de 2015.

On ne sait pas encore si Biden emploiera Sherman comme son principal responsable diplomatique avec l’Iran, ou quelqu’un d’autre, ou s’il désignera un envoyé principal en Iran. Sherman a également joué un rôle déterminant dans les négociations américaines avec la Corée du Nord.

La menace implicite d’action militaire de l’administration Obama contre l’Iran si elle continuait d’évoluer vers un programme nucléaire capable d’armes pourrait sembler moins convaincante qu’il y a cinq ans, compte tenu des crises intérieures américaines.

Un nouveau conflit au Moyen-Orient ne ferait que rendre plus difficile pour Biden de trouver le temps et l’argent pour faire face à des problèmes urgents, y compris son effort prévu de 2 billions de dollars pour réduire les émissions de combustibles fossiles dommageables pour le climat.

«Si la guerre avec l’Iran devenait inévitable, cela bouleverserait tout ce qu’il essaie de faire avec sa présidence», a déclaré Karim Sadjadpour, un expert de la politique iranienne et américaine au Moyen-Orient au Carnegie Endowment for International Peace. «Biden et son équipe sont très conscients de cela. Leurs priorités sont nationales. »