Des prix plus élevés, des portions plus maigres, des applications – les offres de restauration rapide changent

Les chaînes de restauration rapide augmentent la valeur de leurs hamburgers, pizzas et tacos alors que l’inflation comprime les budgets – mais attendez-vous à des prix plus élevés, des portions plus maigres et plus d’offres incitant les gens à s’inscrire à des programmes de récompenses alors que les entreprises repensent leurs stratégies de valeur.

Citant la hausse des coûts, Domino’s Pizza plus tôt cette année a augmenté le prix de son offre de livraison Mix & Match de 5,99 $ à 6,99 $ et a rendu son offre nationale de 7,99 $ disponible uniquement pour les commandes numériques. Burger King a retiré le Whopper de son menu de valeur et a réduit ses pépites de 10 pièces à huit pièces. Pour la première fois, Yelp a déclaré que les clients mentionnaient la “shrinkflation” dans leurs critiques de restaurants, le plus souvent dans des endroits proposant des offres abordables comme des hot-dogs, des hamburgers et des pizzas.

“Nous avons vu des entreprises peaufiner leurs menus de valeur à tous les niveaux”, a déclaré Michael Schaefer, responsable mondial des aliments et des boissons chez Euromonitor International. “Nous voyons moins d’articles au total, des augmentations de prix limitées, des articles plus petits.”

Ces changements marquent le dernier chapitre de l’évolution continue des accords de valeur traditionnels qui sont devenus la marque de fabrique de nombreuses chaînes de restauration rapide. Dans les années qui se sont écoulées depuis que McDonald’s a abandonné son populaire Dollar Menu et que Subway a freiné sa campagne à 5 $ Footlong, les experts affirment que l’industrie a essayé de réduire sa dépendance à l’égard de telles promotions qui rongent les marges bénéficiaires.

Et alors que les entreprises font face à une augmentation des coûts des ingrédients et de la main-d’œuvre, la volonté de repenser les stratégies de valeur prend une nouvelle urgence.

Même lorsqu’ils augmentent discrètement les prix ou modifient les éléments du menu, les experts affirment que les entreprises de restauration rapide concentrent de plus en plus leurs stratégies de valeur sur les applications mobiles et les programmes de récompenses qui leur permettraient de proposer des offres personnalisées, tout en gagnant plus d’argent sur chaque client.

Chez McDonald’s, par exemple, les clients peut obtenir une commande gratuite de grosses frites et 1 500 points bonus pour télécharger son application et s’inscrire à son programme de récompenses.

Lors d’un appel aux résultats le mois dernier, les dirigeants de McDonald’s ont déclaré que le programme incite les clients à visiter plus fréquemment et ont noté un autre avantage qu’il pourrait apporter – la possibilité de proposer éventuellement des offres plus personnalisées.

Les promotions nationales, en revanche, offrent des réductions même aux personnes qui auraient payé plus, a déclaré Chris Kempczinski, PDG de McDonald’s.

“Il y a beaucoup de gaspillage là-dedans”, a-t-il déclaré.

Parmi les chaînes offrant des programmes de récompenses figurent Chipotle, Chik-fil-A, Dunkin’ Donuts, Papa Johns, Wendy’s et Burger King, qui permet aux membres de gagner des “couronnes” avec des achats qui peuvent être échangés contre des éléments de menu.

Les offres personnalisées peuvent être gagnant-gagnant en offrant aux clients des réductions sur les articles qu’ils souhaitent réellement, tout en permettant aux entreprises de maintenir leurs marges bénéficiaires, a déclaré François Acerra, directeur de la recherche et de l’analyse des consommateurs pour Revenue Management Solutions, une société d’analyse des données des restaurants.

“Les marques peuvent dire” Oh, c’est à cause de l’inflation “, mais je pense que les marques essaient de s’éloigner de ces prix bas depuis un certain temps”, a déclaré Acerra. “Les marques sont prêtes à offrir de la valeur aux consommateurs aussi longtemps qu’elles peuvent tirer parti de l’historique d’achat des clients pour maximiser la valeur à long terme du client.”

Les applications aident les entreprises à faire exactement cela. Compte tenu de la fréquence à laquelle les gens consultent leur téléphone, une application sur l’écran d’accueil d’une personne est “comme le panneau publicitaire qui continue de donner”, a déclaré Adam Blacker, directeur du contenu et des communications pour Apptopia, une société d’analyse de données.

“Le rythme auquel nous le regardons, l’importance qu’il a en vous, le simple fait de voir ce logo tous les jours peut avoir un effet”, a-t-il déclaré.

Les applications peuvent également fournir des informations sur quoi et quand les clients commandent et à quelles promotions ils répondent, aidant les entreprises à affiner leurs stratégies sur les notifications push pour les offres.

Pourtant, les programmes de récompenses restent un domaine relativement nouveau et en développement pour de nombreuses entreprises. Dans l’intervalle, l’une des façons dont les entreprises proposent des offres plus ciblées consiste à donner de la flexibilité aux opérateurs locaux.

Les dirigeants de McDonald’s ont déclaré que la chaîne organiserait des promotions nationales, telles que son menu à 1 $, 2 $, 3 $, mais que les régions peuvent sélectionner les produits à offrir. Les dirigeants de Papa John’s ont également noté la marge de manœuvre dont disposent leurs restaurants pour ajuster les offres.

“Une remise à San Francisco est différente d’une remise à Atlanta et dans l’Ohio”, a déclaré le PDG Rob Lynch lors de l’appel sur les résultats de la société.

Mais même si elles deviennent plus ciblées dans les années à venir, les experts affirment que les chaînes de restauration rapide devront continuer à proposer des offres accrocheuses pour attirer certains clients.

“Ils peuvent sembler un peu différents des années passées, mais il y aura toujours une place pour les articles à haute visibilité et à bas prix, qui génèrent du trafic et des compléments à marge plus élevée”, a déclaré Schaefer d’Euromonitor.