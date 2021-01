L’un des principaux détaillants d’électronique en Inde, Vijay Sales, a annoncé aujourd’hui sa nouvelle vente Apple Days afin d’accueillir la nouvelle année. Au cours de la vente Apple Days, le détaillant vendra l’iPhone d’Apple et d’autres gadgets à des prix jamais atteints auparavant. Pendant la vente, de nombreux produits Apple seront disponibles avec des remises en argent et des offres bancaires, portant les prix effectifs à 60900 Rs pour l’iPhone 12 Mini, 46999 Rs pour l’iPhone 11, 59990 Rs pour le MacBook Air et d’autres offres. Les détenteurs de la carte HDFC Bank pourront profiter au maximum de la vente Apple Days du géant de l’électronique. La vente Apple Days sur Vijay Sales commence aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 3 janvier 2021. La vente est en direct sur les canaux de vente Vijay en ligne et hors ligne.

Lors de la vente Apple Days, l’iPhone 11 sera vendu au prix de Rs 51 999. De plus, les utilisateurs de cartes HDFC peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 5 000 Rs, ce qui ramène le prix effectif à 46 999 Rs. De même, l’iPhone 12 Mini est vendu à un rabais de 3 000 Rs par rapport à son prix à 66 900 Rs. Un remboursement supplémentaire de 6 000 Rs sur l’utilisation de la carte HDFC permettra aux acheteurs de réduire le prix effectif à 60 900 Rs. L’iPhone SE (2020) est vendu à Rs 32,999 au-dessus de son prix indiqué de Rs 39,999. Les AirPods Pro sont vendus à 20 490 Rs au-dessus de son prix de 24 900 Rs. L’Apple Watch SE commence à partir de Rs 26,490, et le MacBook Air est disponible pour un prix effectif aussi bas que Rs 59,990. Outre les offres sur les produits Apple actuellement vendus, la vente Vijay Sales Apple Days propose également un bon surprise de 5 000 Rs à l’achat des nouveaux écouteurs AirPods Max.

Nilesh Gupta, directeur de Vijay Sales, a déclaré: «Cette année a été difficile, mais nous voulons que nos consommateurs accueillent 2021 avec des sensations fantastiques en mettant la main sur leurs smartphones et gadgets les plus recherchés dans le cadre d’offres époustouflantes. Chez Vijay Sales, nous avons proposé des réductions incroyables sur tous les derniers modèles d’iPhones, de montres Apple, de HomePod et même d’Airpod. Nous espérons que nos offres exclusives répondront aux attentes de nos clients et leur apporteront une raison de se réjouir d’une nouvelle année positive.