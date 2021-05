Des prix élevés, quelques remises et un faible inventaire attendent les acheteurs de voitures

L’incitatif moyen est de 2 957 $, contre 4 825 $ en mai 2020 et 3 878 $ en mai 2019, selon une nouvelle prévision de JD Power et LMC Automotive.

En plus de la réduction des stocks due à une pénurie de puces électroniques – des pièces clés nécessaires au fonctionnement des voitures d’aujourd’hui – et à une demande incessante des consommateurs faisant grimper les prix, les fabricants et les concessionnaires offrent moins d’incitations.

« Les gens seront un peu surpris », a déclaré Ivan Drury, directeur principal des idées chez Edmunds.com. « Il y aura peu ou pas de négociation sur le prix.

« Nous voyons de plus en plus de gens payer le prix de la vignette ou plus. »

Au début de la pandémie il y a plus d’un an, lorsque les concessionnaires et les usines de fabrication ont été fermés, les fabricants de puces se sont concentrés sur l’industrie de l’électronique grand public – c’est-à-dire les ordinateurs et les consoles de jeu – et il y a encore des problèmes dans leur capacité à répondre au renouvellement demande des constructeurs automobiles.

Certains constructeurs automobiles ont mis au ralenti des usines de fabrication ou réduit la production de certains modèles, ou ont cessé d’inclure certains packages haut de gamme – des éléments tels que des systèmes de navigation ou des détecteurs d’angle mort – dans des véhicules qui en auraient généralement, a déclaré Drury.

« La pénurie est vraiment en train de dégonfler l’industrie », a déclaré Drury.

En mai, on estime que 33 % des véhicules se vendent dans les 10 jours suivant leur arrivée chez un concessionnaire, selon de nouvelles estimations de JD Power et LMC Automotive. Cela se compare à 18% de ventes aussi rapides en mai 2019.

De plus, les acheteurs de voitures peuvent avoir du mal à trouver la voiture qu’ils veulent vraiment. À ce stade, 40% des acheteurs de voitures déclarent être confrontés à ce problème, selon un récent sondage de Cars.com.

« Si vous êtes pointilleux, ce n’est peut-être pas le bon moment pour acheter », a déclaré Drury. « Mais si vous êtes ouvert d’esprit… vous serez dans une meilleure position. »

Bien sûr, on ne sait pas quand la compression des stocks diminuera.

« D’ici la fin de l’année, les choses commenceront à s’améliorer », a déclaré Drury. « Mais nous serons loin des niveaux normaux. »

Le prix moyen payé pour une nouvelle voiture est proche de 40 000 $, selon Edmunds.com. Pour les voitures d’occasion, c’est au-dessus de 23 000 $. Une partie de l’augmentation des prix est due au déplacement des préférences des consommateurs au cours de la dernière décennie vers les camionnettes et les VUS plus chers et l’abandon des berlines et des petites voitures moins chères. Une technologie améliorée et des fonctions de sécurité ajoutent également au prix.