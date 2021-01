Une «prison COVID» avec une clôture de barbelés de 15 pieds pour loger les personnes qui enfreignent à plusieurs reprises les règles de quarantaine a ouvert en Allemagne.

L’installation, dans la province nord de Neumünster, est l’une des mesures prises dans le pays pour empêcher la propagation de la nouvelle souche mutante de coronavirus.

Les briseurs de règles seront détenus dans l’une des six cellules d’une annexe vacante d’un institut pour jeunes contrevenants, 40 policiers à la retraite gardant le site en tant que bénévoles.

Les détenus pourront bénéficier du confort de leur foyer comme la télévision, les ordinateurs portables et les téléphones portables, et pourront également bénéficier d’un soutien psychologique si nécessaire.

La prison sera utilisée pour appliquer la quarantaine pour les personnes qui ont voyagé, ont été exposées au coronavirus ou ont été testées positives mais refusent de terminer une période d’isolement.

Les responsables locaux ont déclaré qu’il ne serait utilisé qu’en «dernier recours» et que personne ne serait emprisonné à moins qu’il n’y ait des preuves démontrant qu’il enfreignait les règles de quarantaine.

S’adressant aux journalistes plus tôt ce mois-ci, le conseiller de district Sönke Schulz a déclaré: «L’isolement des personnes suspectées d’être infectées dans leurs propres maisons est un élément essentiel pour maîtriser le taux d’infection.

« Quiconque ne se conforme pas à cette règle met d’autres personnes en danger.

«La loi sur la protection contre les infections autorise donc à juste titre l’isolement dans des installations verrouillées en dernier recours.

« Cela ne devrait pas vraiment être différent de la mise en quarantaine à la maison. »

À l’heure actuelle, la période de quarantaine pour toute personne soupçonnée d’avoir été exposée au coronavirus est de dix jours.

Schulz a déclaré que lorsque les autorités sont en mesure d’obtenir une ordonnance du tribunal pour ordonner la détention d’une personne, il est peu probable que plusieurs jours de la période restent.

Le conseiller Peter Schröder, qui supervisera l’installation, a déclaré que son intention était plus de «donner l’exemple» que d’être utilisée régulièrement.

« Nous espérons qu’il n’y aura pratiquement aucun [detainees]. Jusqu’à présent, il n’y en a pas eu beaucoup », a-t-il déclaré.

Des États d’Allemagne auraient envisagé d’introduire des installations similaires.

Cela survient dans un contexte d’inquiétude quant à la propagation possible de la souche mutante de coronavirus détectée pour la première fois au Royaume-Uni en décembre.

On pense que la souche est jusqu’à 70% plus contagieuse que l’original et qu’elle a contribué à une augmentation des cas au Royaume-Uni au début de cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Markus Söder, chef de l’Etat de Bavière, a déclaré que le pays devait prendre la souche mutante « inquiétante » « extrêmement au sérieux ».

La chancelière Angela Merkel aurait déclaré à un groupe de travail de membres de son parti de l’Union chrétienne-démocrate que les mesures de verrouillage actuelles pourraient devoir rester en place jusqu’au début du mois d’avril.

Son gouvernement aurait également envisagé de resserrer les restrictions avec un couvre-feu et une interdiction des transports publics afin d’éviter de nouvelles épidémies.