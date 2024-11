Des prisonniers plaident pour la climatisation dans le cadre d’un procès contre le service correctionnel de Floride

TALLAHASSEE, Floride — C’était le mois de septembre le plus chaud depuis plus d’un siècle dans certaines parties du sud de la Floride, et Dwayne Wilson pouvait entendre son codétenu de 81 ans à bout de souffle et crier à l’aide à l’établissement correctionnel de Dade, à 45 miles au sud-ouest de Miami. bord des Everglades de Floride.

L’homme âgé était confiné dans un fauteuil roulant et se plaignait depuis des semaines de graves douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires dans le dortoir non ventilé où il purgeait sa peine, selon un recours collectif fédéral déposé cette semaine au nom de Wilson et de deux autres détenus. à la prison.

Tôt le matin du 24 septembre, le détenu en fauteuil roulant, identifié dans le procès comme JB, a été entendu une fois de plus implorant de l’aide, selon le procès. Un prisonnier l’a emmené à l’infirmerie, où, dans les 15 minutes, le personnel médical lui a ordonné de retourner dans sa cellule, selon les documents judiciaires.

Peu de temps après, JB a été retrouvé inconscient, la bouche grande ouverte, selon le procès.

Les avocats ont déclaré que le jour du décès de l’homme de 81 ans, les ventilateurs d’extraction de son dortoir ne fonctionnaient pas et l’indice de chaleur avait grimpé jusqu’à 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius). Vivre dans les cellules non climatisées de la prison pouvait donner l’impression « d’être enfermé dans une boîte de sardines sans air à respirer », a déclaré un détenu identifié dans le procès comme GM, et la chaleur avait fait des ravages.

Le procès intenté cette semaine par le groupe de défense de la réforme pénitentiaire Florida Justice Institute affirme que la chaleur dans l’établissement a contribué à la mort de quatre personnes et que les responsables de la prison n’ont pas pris de « mesures significatives » pour atténuer le risque posé aux personnes âgées et aux personnes âgées. détenus handicapés dont ils ont la charge.

Le procès, qui désigne comme défendeurs le département correctionnel de Floride, le secrétaire du département et le directeur de la DCI, fait valoir que les conditions violent les protections du huitième amendement, qui interdisent les punitions cruelles et inhabituelles, ainsi que les Américains handicapés. et la loi sur la réadaptation.

« Nous avons dû intenter cette action en justice parce qu’ils ont jusqu’à présent ignoré les préoccupations des personnes incarcérées et de leurs défenseurs. Il semble donc qu’ils aient besoin d’un tribunal pour leur ordonner de faire ce qu’ils auraient dû faire de leur propre chef », a déclaré Andrew Udelsman, avocat au Florida Justice Institute.

Un porte-parole du Département des services correctionnels a déclaré que le département ne faisait aucun commentaire sur les litiges en cours et a déclaré que l’agence n’avait aucune trace d’avoir reçu le procès.

La chaleur extrême est la principale cause de décès liés aux intempéries, selon l’Organisation mondiale de la santé. Même si la chaleur mortelle n’est pas nouvelle, les scientifiques affirment qu’elle s’est amplifiée en ampleur, en fréquence et en durée avec le changement climatique. L’année dernière, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de décès dus à la chaleur depuis plus de 80 ans, selon un Analyse d’Associated Press des données des Centers for Disease Control and Prevention.

Pourtant, la majorité des personnes incarcérées dans la chaleur étouffante de la Floride purgent leur peine dans des cellules dépourvues de climatisation, alors même que la hausse des températures dans l’État continue de s’accentuer. battre des records. Le risque est encore plus grand pour les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables aux maladies liées à la chaleur.

Selon le témoignage que le secrétaire du Département des services correctionnels, Ricky Dixon, a donné aux législateurs de l’État l’année dernière, 75 % des logements pénitentiaires de l’État ne sont pas climatisés. Les projets de loi déposés l’année dernière qui auraient obligé le département à installer la climatisation dans les prisons d’État sont morts au sein de la législature contrôlée par les républicains.

« Lorsque vous êtes dans l’établissement et que vous visitez un dortoir qui n’a pas de climatisation, vous regardez les gardes chargés de maintenir la sécurité dans ces espaces, c’est absolument oppressant », a déclaré la sénatrice républicaine Jennifer Bradley lors d’une audience. en octobre dernier.

« Il y a des choses que nous pouvons faire dans notre système pour atténuer la chaleur. Ou bien la Floride se retrouvera victime d’un procès », a-t-elle prévenu. « Et cela coûtera beaucoup plus cher. »

La Floride n’est pas la seule à faire face à des poursuites judiciaires concernant des prisons dangereusement surchauffées. Des plaintes ont également été déposées Texas, Louisiane et New Mexico. Un déposé Géorgie en juillet, un détenu de 27 ans était décédé après avoir été laissé dans une cellule extérieure pendant des heures sans eau, sans ombre ni glace.

Udelsman a déclaré qu’il espérait que le procès en Floride contribuerait à obliger les tribunaux à établir des normes de sécurité cohérentes pour les personnes incarcérées risquant d’être exposées à une chaleur mortelle, à un moment où le changement climatique aggrave la menace pour le pays. vieillissement et invalide population carcérale.

« Les tribunaux confirment de plus en plus que ce genre de conditions n’est pas constitutionnelle », a déclaré Udelsman. « Nous espérons que ce procès sera un autre dans cette lignée… et que ces dominos continueront à tomber. »

___ Kate Payne est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.