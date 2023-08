Des prisonniers haïtiens détenus sans procès au-delà des peines maximales pour crimes

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Au 3 378e jour de sa détention, Evest Adonis a enfin entendu son nom appelé. Il était en état d’alerte depuis des années, a-t-il dit, écoutant attentivement chaque jour. Les gardes du pénitencier national ici – une prison construite pour 800 détenus, mais maintenant détenant quatre fois plus — avait crié des détenus noms avant, mais dans les cellules chaotiques et bondées, ils n’avaient pas pu entendre les appels et avaient raté leurs journées au tribunal.

Il avait juré de ne pas être l’un d’entre eux. Adonis, 39 ans, était déjà détenu depuis plus de neuf ans accusations découlant d’une bagarre en 2014, lorsqu’il a mordu un morceau de l’oreille de quelqu’un. C’était plus long que ce qu’il aurait pu être condamné dans le cas peu probable où un juge aurait ordonné la peine maximale. Mais il n’y avait pas eu de juge – juste des années d’attente pour que son affaire soit entendue.

Son séjour en prison a traversé des moments majeurs en Haïti : la fin d’une mission de maintien de la paix de l’ONU qui divise, des manifestations massives contre la corruption, l’assassinat du président Jovenel Moïse. Mais aussi, le premier jour d’école de sa fille et tous ses anniversaires sauf un.

Maintenant Adonis était assis dans une salle d’audience à 98 degrés alors que les avocats se disputaient en français pour savoir s’il devait en manquer Plus d’entre eux. Parlant le créole haïtien, il a peu compris l’audience du mois dernier. Y compris l’instant lorsque le juge du Tribunal de première instance Marthel Jean-Claude a prononcé sa sentence : Un an de prison.

Jean-Claude est passé au créole haïtien pour annoncer qu’il libérerait Adonis. Son séjour en détention provisoire avait a dépassé sa peine de plus de huit ans.

Ensuite, le juge s’est adressé directement à l’accusé : « Vous avez passé trop de temps en prison », a-t-il dit. « Malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays où les gens sont jugés à temps. »

Des cas comme celui d’Adonis sont courants en Haïti, où les avocats et les groupes de défense des droits disent que le système carcéral est une boîte noire, détenant régulièrement des suspects en détention provisoire pendant des périodes prolongées – souvent plus longues que leurs peines maximales potentielles – sans les inculper ni les juger.

Les prisons d’Haïti sont les deuxièmes les plus peuplées au monde, selon l’Institute for Crime and Justice Policy Research de Birkbeck, Université de Londres. Les personnes en détention provisoire représentent plus de 83% de la population carcérale, a déclaré le bureau de l’ONU en Haïti en mai – le pourcentage le plus élevé des Amériques et l’un des plus élevés au monde.

« Nous avons une chaîne judiciaire qui est complètement brisée », a déclaré Fabio Pinzari, chef de la section correctionnelle du bureau, au Washington Post.

Ni le ministère haïtien de la justice ni le bureau du Premier ministre Ariel Henry n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Le problème est d’un seul tenant avec l’instabilité politique et les crises de sécurité qui secouent la nation des Caraïbes, mais elle est également bien antérieure à la flambée de violence des gangs qui a déplacé 165 000 personnes ici et suscité des appels du gouvernement à une intervention internationale.

Les analystes imputent les défaillances du système judiciaire à un manque de mécanismes de surveillance et de signalement des abus et à un manque de volonté politique pour les créer. Certains juges font face à des intimidations. D’autres abusent des arrestations pour cibler des ennemis ou apaiser des alliés – en toute impunité.

« Il n’y a personne qui leur demande des comptes lorsqu’ils ne font pas leur travail », a déclaré Jacques Letang, président du Bureau des droits de l’homme en Haïti, qui a fourni aide juridique pro bono à Adonis. « Il n’y a pas de justice sans sanction. »

La constitution d’Haïti exige que les responsables présentent personnes qui sont arrêtées devant un juge dans les 48 heures. Mais dans la pratique, disent les analystes, cela arrive rarement.

Le problème est aggravé par les grèves intermittentes des auxiliaires de justice. L’expiration du gouvernement élu d’Haïti a bloqué la nomination des juges. Et au fur et à mesure que les gangs ont pris du pouvoir, ils ont attaqué les palais de justice, incendié des dossiers dont il existe rarement des copies numériques et rendant risqué la tenue de procès.

Selon les analystes, les plus touchés sont ceux qui n’ont pas les moyens de se payer un avocat, car ils doivent compter sur le soutien de groupes de défense des droits surchargés pour faire valoir leurs arguments. Mais même ceux qui ont des défenseurs peuvent avoir du mal à s’en sortir.

Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a publié une lettre en 2021 libérant Patrice Sully du Pénitencier national — mais il n’a pas été libéré. L’ordre a été émis en français.

« Le journal dit que j’aurais dû être libéré, mais je ne parle pas bien le français », a déclaré Sully au Post, entre des sanglots, lors d’une interview à la prison le mois dernier. « Je n’ai pas compris ce qu’il y avait dedans. »

Le jour de juillet où les gardes ont convoqué Adonis au tribunal, ils ont également crié le nom de Joël Saint Juste. Il est accusé de complot criminel – accusations qu’il nie – et, comme Adonis, a passé plus de temps en détention provisoire que la peine maximale pour son crime présumé s’il était reconnu coupable.

« J’ai entendu mon nom », a-t-il déclaré à son avocat lors d’une réunion à la prison le mois dernier. « Mais ils ne sont jamais arrivés près de ma cellule. »

« Vous devez être plus attentif », a répondu l’avocat Miki Julien. Il a noté que Saint Juste n’avait pas eu de « chance » car des gardiens de prison avaient déchiré une convocation antérieure au tribunal. « Si vous entendez ‘Juste’, appelez-les fort. Si tu venais, tu serais libre.

Le bureau de l’ONU en Haïti et le bureau des droits de l’homme de l’ONU en 2021 ont déploré les conditions et la détention préventive prolongée dans les prisons du pays. Dans un rapport intitulé « N ap mouri » – « Nous mourons » en créole haïtien, ils ont déclaré que les détenus étaient détenus dans des cellules si exiguës que certains dormaient dans des hamacs de fortune suspendus au plafond, n’avaient pas accès aux soins de santé et à l’assainissement, et étaient maltraités. par des fonctionnaires.

Le système pénitentiaire est « plus un mécanisme qui génère des souffrances aiguës », ont-ils déclaré, qu’un système qui « exécute » les décisions judiciaires privatives de liberté dans un environnement sûr et humain visant à aider le délinquant à devenir un citoyen respectueux de la loi « .

Les conditions ont depuis empiré.

Des chercheurs l’année dernière a constaté que les hommes incarcérés ici sont nourris avec un régime «au niveau de la famine». Il y a eu 185 morts en prison en 2022, a rapporté le bureau de l’ONU, dont 42 du choléra. C’était une augmentation de 26% par rapport à l’année précédente.

« La nourriture est extrêmement mauvaise », a déclaré Sully, « mais vous devez la manger pour ne pas mourir. »

Des détenus du pénitencier national ont déclaré au Post que certaines autorités pénitentiaires facturent des détenus affamés pour du pain, de l’eau et de la glace. Ils ont dit que les détenus atteints de choléra ou de tuberculose sont laissés dans la population générale et que l’aide médicale tarde à arriver, si elle arrive.

« Je ne peux pas compter combien de personnes sont mortes dans ma cellule », a déclaré Adonis au Post. Il a dit l’un était son meilleur ami, Michelet, qui a succombé l’an dernier au choléra. « Un jour, je me suis réveillé et je l’ai touché, et il était mort. »

Le Réseau national de défense des droits humains d’Haïti a rapporté qu’un poste de police à Port-au-Prince en mai comptait 92 détenus dans deux cellules, chacune construite pour en contenir 10. L’une était une femme enceinte de six mois. Elle n’avait pas vu de médecin depuis son arrestation en janvier.

Les analystes disent que les conditions carcérales présentent un problème de sécurité.

« Il y a tellement de cas de gens qui sont venus en prison pour des délits mineurs, mais qui deviennent de grands criminels à cause des liens qu’ils tissent dans la prison » et de « l’inhumanité » de leurs détentions, a déclaré Gédéon Jean, directeur du Centre d’analyse et d’analyse. Recherche en Droits de l’Homme à Port-au-Prince.

Les bureaux de l’ONU ont déclaré que les conditions de détention ici constituaient une « situation de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant ». Ils ont appelé des mesures « urgentes » pour sauvegarder les droits des détenus.

Mais au Pénitencier National, une prison dont les odeurs nauséabondes s’attardent chez les visiteurs vêtements longtemps après leur départ – un policier a déclaré à un journaliste du Post et à deux avocats des droits de l’homme en juillet que « les droits de l’homme n’existent pas ».

Le ministère haïtien de la justice a déclaré que la réduction du nombre d’accusés en détention provisoire est une priorité. Un nouveau code pénal contenant des mesures pour résoudre le problème devrait être mis en œuvre l’année prochaine. Ce serait deux ans de retard.

En décembre, le ministère de la Justice a établi un quota d’affaires que les procureurs doivent respecter par mois – sous peine de sanctions administratives. Mais les analystes ont déclaré qu’il était peu probable que cela fasse une différence sans changements structurels.

« Le problème de la détention préventive prolongée est loin d’être résolu », a déclaré Renan Hédouville, chef de l’Office de la protection du citoyen en Haïti, un organisme de surveillance du gouvernement.

Adonis a qualifié sa détention de « catastrophique ». Fermier de L’Asile dans le sud-ouest d’Haïti, il est venu à Port-au-Prince pour étudier lorsqu’il a été arrêté.

Sa famille a payé 1 100 $ – presque tout ce qu’elle avait – à un avocat en 2014. Ils disent qu’il a pris l’argent et n’a rien fait pour aider. Le Bureau des droits de l’homme en Haïti a pris son cas en 2017. Ils a dû reconstituer un dossier qui a été détruit lorsque des gangs ont attaqué un palais de justice.

Au cours des premières années de sa détention, les parents d’Adonis lui ont rendu visite pour lui apporter de la nourriture mais ont finalement arrêté car se rendre à la prison impliquait de traverser Martissant, un champ de bataille pour les gangs en guerre.

Adonis est sorti du palais de justice le mois dernier en homme libre. Il devrait trouver un travail, dit-il, pour pouvoir nourrir sa fille. Un bébé quand il a été arrêté, il était sûr qu’elle ne le reconnaîtrait pas.

Quant à l’état qui l’avait détenu pendant si longtemps, dit-il, il n’était pas pour se venger.