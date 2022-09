Des prisonniers fabriquent leur propre alcool super puissant avec des tomates en conserve et un désinfectant pour les mains

Les détenus de PRISON mélangent des tomates en conserve et du désinfectant pour les mains pour préparer leur propre alcool super puissant.

Les boissons Bloody Mary de la prison font que les retardataires sans jambes deviennent violents, selon un rapport.

Les cons peuvent acheter des ingrédients à partir d’une liste de cantine à la prison de Rochester dans le Kent.

Mais ils ajoutent ensuite un désinfectant à base d’alcool pour faire leur version du cocktail – généralement garni d’un bâton de céleri dans les établissements les plus chics.

Un rapport des surveillants de la prison révèle : « L’augmentation du liquide de fermentation (« hooch ») brassé à la prison se poursuit, avec une moyenne de 10 découvertes par mois, et chaque découverte est d’une quantité importante.

«Il est relativement facile à brasser, et plus récemment, un mélange de tomates en conserve distillées et de désinfectant pour les mains a été trouvé.

« Les effets de l’alcoolisme peuvent être très perturbateurs, les prisonniers ivres devenant violents.

“Les chiens de recherche de liquides fermentés ont continué à être particulièrement efficaces pour localiser la gnôle au cours de l’année de référence.”

Le rapport indique également que de la drogue et des téléphones portables sont jetés par-dessus les murs pour les détenus – et même transportés par drone.

La prison a commencé à scanner le courrier des cons pour s’assurer qu’il n’est pas imprégné de drogues comme l’épice altérant l’esprit.

Le rapport indique : « Pour limiter la quantité de papier imprégné de drogue entrant dans la prison, tout le courrier personnel entrant est désormais photocopié avant qu’il n’atteigne le prisonnier.

Les détenus entrant et sortant de la prison sont également scannés à la recherche de drogue.

