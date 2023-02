Des prisonniers du Massachusetts pourraient se voir offrir la possibilité de réduire leur peine en faisant don d’organes et de moelle osseuse

À travers l’Amérique, plus de 100 000 personnes attendent une greffe d’organe vitale. Chaque jour, 17 meurent en attendant.

Selon la Health Resources and Services Administration des États-Unis, 90 % des Américains soutiennent le don, mais seulement 60 % des adultes éligibles sont des donneurs enregistrés. Quatre-vingt-cinq pour cent des patients inscrits sur la liste nationale de transplantation attendent un rein.

Cinq mille de ceux qui attendent un organe vivent dans le Massachusetts, incitant les politiciens là-bas à concevoir un nouveau projet de loi controversé.

Un graphique montrant le nombre de patients en attente d’un organe aux États-Unis par rapport au nombre de greffes effectuées. Crédit: Administration américaine des ressources et des services de santé En vertu du projet de loi, les prisonniers pourraient réduire de 60 jours à un an leur peine s’ils donnaient de la moelle osseuse ou un organe. Les co-sponsors du projet de loi sont un groupe de quatre démocrates de l’État du Massachusetts qui affirment que le projet de loi élargirait le bassin de donateurs.

Selon la représentante Judith García, le projet de loi proposé « restaurerait l’autonomie corporelle » des détenus.

“Les facteurs environnementaux exposent les communautés BIPOC (noires, autochtones, de couleur) à un risque plus élevé de problèmes de santé pouvant nécessiter un don d’organes, et les taux d’incarcération discriminatoires éliminent de nombreux donneurs probables du groupe”, a déclaré le représentant García dans un communiqué.

« Cette réalité se ressent viscéralement : les Afro-Américains passent en moyenne 1 335 jours sur la liste d’attente d’une greffe de rein contre une moyenne de 734 jours pour les Blancs.

“Des taux d’incarcération élevés signifient priver les membres de la famille non incarcérés d’un traitement vital et priver les personnes incarcérées de la possibilité de sauver la vie d’un être cher.”

Le Federal Bureau of Prisons des États-Unis autorise les dons d’organes par les détenus aux membres de leur famille immédiate, mais de nombreuses prisons d’État, comme celles du Massachusetts, n’ont aucune politique officielle pour soutenir ce processus.

Partout en Amérique, les prisonniers exécutés ne peuvent pas donner d’organes, même s’ils sont enregistrés comme donneurs d’organes.

“Profonde exploitation”

Matthew Robertson est chercheur doctorant à l’Université nationale australienne et a étudié l’industrie chinoise de la transplantation d’organes.

La Chine s’est longtemps appuyée sur les organes de prisonniers exécutés pour alimenter son programme de transplantation, mais en 2015, le gouvernement chinois a promis qu’il ne continuerait plus cette pratique.

Depuis lors, plusieurs rapports et enquêtes, dont une suggère le contraire.

“De toute évidence, il y a de nombreuses différences avec le cas de la Chine : là-bas, les condamnés à mort et les prisonniers politiques sont tués par l’État pour leurs organes, et parfois le prélèvement d’organes est la méthode d’exécution”, a déclaré Robertson à SBS Dateline.

“Il y a cependant une similitude, si le projet de loi devait être adopté : dans les deux cas, les prisonniers seraient contraints et l’État porterait atteinte à leur intégrité physique pour une certaine notion du plus grand bien.”

Il prévient que le projet de loi créerait un environnement coercitif pour les prisonniers, en offrant l’incitation d’une réduction de peine pour une partie du corps.

« De toute évidence, ce nouveau projet de loi proposé par le Massachusetts va dans le sens de la marchandisation du corps humain.

« Il met un prix sur un don d’organe ou de moelle sanguine : une peine plus courte.

“De plus, cela rend cette” option “accessible à une population vulnérable.”

Robertson dit que le projet de loi pourrait également violer la loi nationale sur la transplantation d’organes, “qui interdit le transfert de tout organe humain” à titre onéreux “.”

“Un tribunal devrait décider si une réduction de peine compte comme une” contrepartie précieuse “, mais cela semblerait certainement le cas”, a-t-il déclaré.

Doctorant Matthew Robertson de l’Université nationale australienne (ANU). Crédit: ANU John Raphling est le directeur associé du programme américain de Human Rights Watch.

“Ce projet de loi conduirait à une profonde exploitation de personnes déjà vulnérables et marginalisées”, a-t-il déclaré à SBS Dateline.

« Les peines de prison aux États-Unis sont extrêmement longues et devraient être réduites.

«Ils ne devraient pas être utilisés pour inciter les gens à rendre des organes corporels. Le potentiel d’abus ici est vaste.

Préoccupations éthiques concernant le programme proposé du Massachusetts

Sophia Bryskine travaille comme optométriste et est la porte-parole australienne de Doctors Against Forced Organ Harvesting. Elle a déclaré à SBS Dateline que le projet de loi proposé est “d’abord et avant tout une question de normes éthiques”.

“Les prisonniers, par définition, temporairement ou définitivement, ont perdu leur liberté”, a-t-elle déclaré.

« Dès lors, il est impossible qu’ils fassent un choix « libre et volontaire » de donner un organe. Le nouveau projet de loi transforme le principe du don d’organes altruiste en un concept absurde, voire cynique.

« Quelle est la différence entre le trafic commercial d’organes et le don de prisonniers ? Dans le premier cas, vous échangez un organe contre de l’argent, dans le second, vous échangez un organe contre la liberté. Les deux vont à l’encontre des normes médicales éthiques largement acceptées.

Sophia Bryskine est la porte-parole australienne de Doctors Against Forced Organ Harvesting. Crédit: Lusy Arnautova Aux États-Unis, les dons d’organes et de tissus sont volontaires.

“Je suis très inquiet qu’un tel projet de loi soit envisagé aux États-Unis, qui ont un système de don d’organes éthique très développé, aux côtés de l’Australie et d’autres pays occidentaux”, a déclaré Bryskine.

Il met un prix sur un don d’organe ou de moelle sanguine : une peine plus courte. Matthieu Robertson

Dans une déclaration à SBS Dateline Jesse White, directeur des politiques des services juridiques des prisonniers du Massachusetts, a déclaré que l’organisation était en contact avec les parrains du projet de loi.

“Nous comprenons que certaines personnes incarcérées peuvent vouloir donner des organes à des êtres chers, et nous sommes également conscients de l’inégalité raciale dans notre système de santé qui a laissé le BIPOC plus à risque pour des besoins non satisfaits dans ce domaine critique”, a déclaré White.

“Cependant, nous sommes préoccupés par le potentiel de coercition et l’impact de soins médicaux inadéquats en milieu carcéral.

“Nous pensons que la solution doit cibler les problèmes structurels sous-jacents conduisant aux disparités en matière de santé.”

L’industrie chinoise des prélèvements d’organes

La Chine est depuis longtemps accusée d’orchestrer une pratique de trafic d’organes à l’échelle industrielle, dans laquelle les organes sont prélevés de force sur des prisonniers exécutés, y compris des prisonniers d’opinion. Les prisonniers d’opinion sont incarcérés en raison de leurs opinions politiques, de leur race, de leur orientation sexuelle ou de leur religion.

Ce système de processus systématique de mise à mort à la demande a conduit au meurtre de centaines de milliers de personnes très vulnérables. Sophie Briskine

En 2021, des experts des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leurs inquiétudes face aux allégations de prélèvements d’organes sur des groupes minoritaires, notamment des pratiquants de Falun Gong, des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et des chrétiens, en détention en Chine.

Le gouvernement chinois nie que des organes soient prélevés de force sur des prisonniers d’opinion.

“Ce système de processus systématique de mise à mort à la demande a conduit au meurtre de centaines de milliers de personnes très vulnérables, en particulier des prisonniers d’opinion”, a déclaré Bryskine à SBS Dateline.

“Dans le Massachusetts, ce n’est pas le cas. Mais la Chine utiliserait le projet de loi du Massachusetts pour dire, “vous voyez, aux États-Unis, ils prélèvent également des organes sur des prisonniers”.

« Le projet de loi crée un dangereux précédent qui peut être utilisé à mauvais escient par un régime déjà corrompu et contraire à l’éthique pour justifier davantage ses crimes. C’est terriblement alarmant. »