Les responsables des services correctionnels de l’Iowa surveillent 77 détenus dans une prison à sécurité maximale pour déceler des effets indésirables après avoir reçu par inadvertance jusqu’à six fois la dose normale du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19.

Deux infirmières du pénitencier de Fort Madison, dans l’Iowa, ont mal administré le vaccin, selon un communiqué de la prison jeudi. L’incident s’est produit mardi, entraînant une pause dans les vaccinations à la prison après que les deux membres du personnel aient été mis en congé temporaire.

Le porte-parole du département correctionnel de l’Iowa, Cord Overton, a déclaré au registre Des Moines que la plupart des détenus touchés ne présentaient que des symptômes mineurs tels que ceux associés aux doses normales du vaccin, tels que des douleurs aux bras et des courbatures. Au moins un détenu a souffert de fièvre, qui pouvait être traitée avec du Tylenol.

Les responsables de la prison ont demandé conseil à des experts du CDC, de Pfizer et de l’Université de l’Iowa, qui ont recommandé que les détenus soient surveillés pendant au moins 48 heures. Kimberly Koehlhoeffer, la mère d’un détenu, a déclaré au Registre que son fils et d’autres détenus avaient d’autres réactions, telles que des nausées et une déshydratation sévère.





Le vaccin Pfizer-BioNTech est congelé et emballé sous forme concentrée, il est donc dilué avec une solution saline avant que les injections de Covid-19 ne soient administrées. Les responsables de l’État n’ont pas donné d’explication spécifique sur la façon dont les détenus ont été surdosés, mais il est possible que les injections aient été administrées sans que le vaccin ne soit dilué.

Tous les adultes de l’Iowa sont devenus éligibles pour recevoir des inoculations de Covid-19 le 5 avril, après que l’État a travaillé en donnant des injections à des groupes à risque. Environ 200 détenus à risque ont reçu des injections en janvier, mais le système carcéral n’a recommencé à recevoir des vaccins qu’au début du mois. L’État compte environ 7 600 personnes incarcérées. Deux membres du personnel pénitentiaire et 19 détenus seraient morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Plus de 28 pour cent de tous les Iowans ont été entièrement vaccinés. Environ 15% des prisonniers ont reçu au moins une injection de Covid-19.

