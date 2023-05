Des prisonniers de guerre russes projettent un film brutal sur les crimes de guerre de Poutine | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des soldats russes capturés en Ukraine ont vu un documentaire montrant certaines des atrocités commises à leurs côtés lors de l’invasion. Une vidéo diffusée par le médiateur ukrainien des droits de l’homme montre les prisonniers de guerre au crâne rasé absorbés alors que le film se déroule sur un petit écran devant eux. Des scènes mettant en scène le meurtre d’enfants et de parents, la fusillade de civils et le bombardement d’immeubles résidentiels sont incluses dans le documentaire de 29 minutes, intitulé « Absolute Evil ». Les légendes du film indiquent que les images ont été prises par les Russes eux-mêmes, puis téléchargées sur les réseaux sociaux. L’ombudsman Dmytro Lubinets a déclaré: «Les militaires russes ont vu le film documentaire Absolute Evil sur leurs propres crimes de guerre commis en Ukraine. « Ce qu’il y a dans la tête de ces personnes, on ne le sait pas – ce qu’il y a dans les yeux, voyez par vous-même. « J’espère qu’après l’avoir regardé, ils réaliseront qui est le mal absolu dans ce monde. » Plusieurs des prisonniers sont montrés penchés en avant sur leurs sièges et regardant attentivement, avec des expressions sinistres sur leurs visages. Les prisonniers de guerre russes ont des visages de pierre lorsqu’ils regardent le documentaire (Photo : Médiateur de l’Ukraine/East2west News)



Oleksandr Matsievskyi a été tué après avoir été capturé, ce qui a suscité des appels à une enquête sur les crimes de guerre (Photo: East2west News) Le documentaire s’ouvre sur la meurtre du prisonnier de guerre Oleksandr Matsievskyi, qui fumait une cigarette et disait « Slava Ukraini » – gloire à l’Ukraine – avant son exécution en décembre de l’année dernière. Une vidéo montrant sa mort a été largement diffusée en mars, et son défi a conduit le président Volodymyr Zelensky à lui décerner à titre posthume la plus haute distinction du pays : le héros de l’Ukraine. D’autres moments du film mettent en lumière le cas de Liza Dmitrieva, une fillette de quatre ans décédée lors d’une frappe russe en juillet dernier qui a également gravement blessé sa mère Irina. Réalisé par le journaliste né à Kharkiv Andriy Tsaplienko, Absolute Evil tire son nom d’un commentaire attribué à un prêtre lors de l’enterrement d’une victime. Il est cité comme disant : « Le mal absolu sera vaincu. Plus : Russie

Le commentaire dit aux téléspectateurs : « Les massacres d'Ukrainiens sont la stratégie militaire de la Russie. « Un processus géré qui implique ceux qui appuient sur la gâchette et ceux qui [give] les ordres. « Ce film ne montre que quelques-uns des crimes de guerre de la Russie. « Mais même ainsi, cela aide à comprendre l'ampleur du mal absolu auquel l'Ukraine est confrontée. »

