Des prisonniers de guerre britanniques libérés par la Russie recevront des médailles de bravoure de l’Ukraine après avoir été torturés par les voyous de Poutine

DEUX prisonniers de guerre britanniques libérés par la Russie doivent obtenir des médailles de bravoure de l’Ukraine.

L’ancien soldat Shaun Pinner, 49 ans, et Aiden Aslin, 28 ans, ont été torturés à plusieurs reprises.

Shaun Pinner, 49 ans, et Aiden Aslin, 28 ans, recevront des médailles de bravoure d’Ukraine Crédit : Dan Charité

Aiden, photographié ici, a déclaré: “C’est apprécié, mais je ne suis jamais allé en Ukraine pour obtenir des médailles”

Shaun Pinner déclare : « Je suis ravi. C’est bien d’avoir une certaine reconnaissance après sa captivité en Russie

Le couple, qui a servi dans les marines ukrainiennes, a été capturé lors du siège de Marioupol en avril, puis condamné à mort après un simulacre de procès.

Mais ils ont été libérés en septembre dans le cadre d’un échange de prisonniers négocié par l’ancien patron de Chelsea, Roman Abramovich, et le prince héritier saoudien.

Les hommes doivent recevoir leurs honneurs lors d’une cérémonie spéciale le mois prochain pour marquer la Journée des forces armées ukrainiennes.

Shaun, en convalescence chez lui avec sa famille à Potton, Bedfordshire, a déclaré: «Je suis ravi. C’est bien d’avoir une certaine reconnaissance. »

Mais le père de l’un d’entre eux, qui vit en Ukraine depuis cinq ans avec sa femme Larysa, a ajouté : « Des amis restent en captivité.

“Il est important maintenant que nous nous concentrions sur eux.”

Aiden, de Newark, Notts, a déclaré : « C’est apprécié, mais je ne suis jamais allé en Ukraine pour obtenir des médailles. Mon objectif était de défendre l’Ukraine, c’est tout.

Pendant ce temps, un bombardement russe de missiles à longue portée sur des sites énergétiques a provoqué des pannes d’électricité et des pénuries d’eau dans toute l’Ukraine, y compris la capitale Kyiv.

Mais les défenses aériennes ont abattu 44 des plus de 50 missiles de croisière lancés, a affirmé l’Ukraine.

A l’abri dans un passage souterrain de Kyiv, la marchande de fleurs provocante Kateryna, 35 ans, a déclaré hier : “Il n’y a pas d’électricité à la maison et il fait de plus en plus froid, mais Poutine ne nous fait pas peur.”