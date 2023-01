Des prières pour Damar Hamlin montrent le lien entre le football et la foi

“C’est un exemple de voir en public une sous-culture chrétienne qui est ancrée dans la NFL depuis quatre décennies”, a déclaré Paul Putz, directeur adjoint du Faith & Sports Institute de l’Université Baylor. “Depuis les années 1970, il a presque comme sa propre église.”

La plupart des ministères chrétiens qui opèrent au sein de la NFL sont liés à la tradition évangélique, mais la culture religieuse de la ligue n’est pas directement conservatrice.

En partie à cause de la diversité raciale de la NFL, l’évangélisme à l’intérieur est “moins préoccupé par la politique de guerre culturelle et plus sur l’application de la Bible, comprise à travers une lentille évangélique, aux besoins pratiques des joueurs – performances sportives, mariage et famille, et traiter avec blessures et revers », a déclaré M. Putz.

La culture sportive américaine est traversée par des liens vers des organisations chrétiennes et des expressions de la foi chrétienne, allant de pointer vers le haut pour remercier Dieu après un bon jeu à lui attribuer une victoire dans une interview d’après-match.

Mais même dans ce contexte, le football se démarque. Une affaire impliquant un entraîneur de football de lycée dont la pratique de prier sur le terrain après les matchs a atteint la Cour suprême l’année dernière. (“Cela avait du sens de le faire sur le champ de bataille”, a déclaré l’entraîneur au New York Times à propos de son engagement envers le rituel, même au détriment de son travail.)

L’ancien quart-arrière de la NFL Tim Tebow – maintenant l’un des nombreux anciens joueurs de la NFL qui sont des conférenciers populaires dans les conférences et les églises chrétiennes – était connu pour se mettre à genoux et incliner la tête sur le terrain, un mouvement qui est devenu connu sous le nom de “Tebowing”.