Des preuves vidéo suggèrent qu’Alex Murdaugh a une chronologie confuse

Les commentaires d’Alex Murdaugh à la police sur le lieu où il se trouvait au moment où sa femme et son fils ont été tués par balle n’étaient peut-être pas exacts, selon des preuves vidéo présentées par les procureurs vendredi lors du procès pour meurtre de l’avocat de Caroline du Sud.

En contre-interrogeant l’un des détectives qui ont interrogé Murdaugh, son avocat a souligné que malgré la scène sanglante de deux personnes tuées à bout portant avec des armes puissantes, Murdaugh ne semblait pas avoir de sang sur lui.

La défense a également demandé comment les preuves avaient été recueillies au domicile de la famille, y compris si les drains avaient été vérifiés pour le sang.

Murdaugh, 54 ans, est jugé pour deux chefs d’accusation de meurtre dans la fusillade de sa femme et de son fils dans leur maison et pavillon de chasse du comté de Colleton le 7 juin 2021. Sa femme, Maggie, 52 ans, a été abattue à plusieurs reprises avec un fusil et fils Paul, 22 ans, a été abattu deux fois avec un fusil de chasse près des chenils de la propriété.

Il encourt 30 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable.

Dans son appel au 911 et l’interview diffusée au tribunal, Murdaugh a déclaré qu’il n’avait pas vu ni communiqué avec sa femme pendant près d’une heure avant de quitter la maison pour vérifier sa mère malade.

Mais dans leur déclaration liminaire et les documents judiciaires déposés avant le procès, les procureurs ont déclaré qu’une vidéo tournée par Paul Murdaugh environ 20 minutes avant que son père ne parte – selon les données du téléphone portable – contenait les voix de tous les trois.

Les procureurs ont déclaré que les téléphones portables des deux victimes avaient cessé d’être utilisés environ quatre minutes après la vidéo du fils.

Dans l’interview avec Laura Rutland, détective du shérif du comté de Colleton, et un agent de l’État, Murdaugh a déclaré qu’il avait vérifié le pouls de son fils, mais qu’il avait rapidement réalisé qu’il était si gravement blessé qu’il était probablement mort.

Le procureur John Meadors a demandé à Rutland si elle avait vu du sang sur les mains, les bras, la chemise, le short ou les chaussures de Murtaugh. Elle a dit non plusieurs fois.

“Est-ce que l’individu que vous décrivez est propre de la tête aux pieds dans cette salle d’audience ?” Meadors a demandé.

“Oui, il l’est”, a déclaré Rutland, décrivant ce que portait Murdaugh.

Lors de son contre-interrogatoire, l’avocat de la défense Jim Griffin a fait allusion à un élément clé de la défense de Murdaugh – si Murtaugh a brutalement tué sa femme, comment aurait-il pu se nettoyer si efficacement en moins de 20 minutes entre le moment de la fusillade et son départ pour rendre visite à sa mère ?

“Dans votre esprit, cette nuit du 7 juin, ressemblait-il à quelqu’un qui venait de faire sauter la tête de son fils, des éclaboussures partout?” Griffin a demandé au détective.

« Je ne peux pas dire ça avec certitude. Beaucoup de choses entreraient en jeu pour dire cela. La distance en fait partie », a déclaré Rutland.

L’interview quelques heures après les meurtres a eu lieu à l’intérieur du véhicule d’un agent de l’État et a duré environ 30 minutes. L’avocat personnel de Murdaugh était également assis dans le véhicule.

Les enquêteurs l’ont interrogé doucement et Murdaugh a coopéré chaque fois qu’on lui a demandé, leur disant qu’ils pouvaient regarder n’importe quoi et parler à n’importe qui. Lorsqu’on lui a demandé, il a prudemment partagé les noms de personnes qui, selon lui, pourraient avoir des raisons de tuer son fils.

Au début de l’interview, Murdaugh a sangloté en parlant de voir les corps de sa femme et de son fils.

“Je savais que c’était vraiment mauvais”, a déclaré Murdaugh, puis a essayé de se ressaisir pendant les 15 secondes suivantes. “Je pouvais voir son cerveau.”

Les enquêteurs l’ont interrogé sur sa relation avec sa femme et son fils.

«Je suis sûr que nous avons eu de petites choses ici et là, mais nous avons eu un mariage merveilleux. Une relation merveilleuse”, a déclaré Murdaugh, ajoutant que sa relation avec son fils était “aussi bonne que possible”.

Au tribunal, Murdaugh a baissé la tête pendant le témoignage graphique et dans certaines parties de l’enregistrement lorsqu’il a pleuré.

Une grande partie du reste du témoignage de vendredi impliquait un agent de la scène du crime de l’État détaillant méthodiquement les preuves qui avaient été recueillies, y compris des plombs de fusil de chasse et des prélèvements d’ADN de la scène, des vêtements et des coupures d’ongles des autopsies et la ceinture de sécurité du véhicule de Murdaugh.

Murdaugh fait également face à une centaine d’accusations liées à d’autres crimes, notamment le blanchiment d’argent, le vol de millions de clients et du cabinet d’avocats de la famille, l’évasion fiscale et la tentative d’amener un homme à lui tirer dessus pour que son fils survivant puisse percevoir une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars. Il était détenu sans caution pour ces chefs d’accusation avant d’être accusé de meurtre.

Depuis les meurtres, la vie de Murdaugh a connu une chute incroyablement rapide. Sa famille a dominé le système judiciaire dans le petit comté voisin de Hampton pendant des générations, à la fois en tant que procureurs et avocats privés connus pour obtenir des règlements qui changent la vie pour les accidents et les cas de négligence.

Jeffrey Collins, l’Associated Press