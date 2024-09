Des preuves indiquent que le marché de Wuhan est à l’origine de l’épidémie de Covid-19

Marché aux fruits de mer de Huanan à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019 Imaginechina Limited/Alamy

Une analyse d’échantillons génétiques prélevés sur le marché aux fruits de mer de Huanan à Wuhan, en Chine, a permis d’identifier une liste restreinte d’animaux sauvages vendus sur ce marché qui étaient la source la plus probable du virus qui a déclenché la pandémie de Covid-19.

Bien que l’on pense que les chauves-souris ont été les premières porteuses du virus SARS-CoV-2, il a déjà été suggéré qu’une espèce sauvage intermédiaire avait été infectée et l’avait apporté au marché, où une épidémie a commencé chez les humains. Les étals vendaient des animaux vivants ainsi que des fruits de mer.

Une autre hypothèse est que le virus se serait échappé de l’Institut de virologie de Wuhan, où l’on savait que le personnel étudiait les coronavirus de chauve-souris, mais pas le SRAS-CoV-2.

Cependant, une nouvelle étude menée par une équipe internationale conclut qu’il est plus probable que le virus soit apparu à partir d’animaux sauvages vendus sur le marché et non d’une fuite d’un laboratoire. Les chercheurs ont réanalysé les données de 800 échantillons collectés sur le marché de Huanan par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à partir du 1er janvier 2020, et ont également étudié les génomes viraux des premiers cas de covid-19.

Membre de l’équipe Ed Holmes Selon une étude de l’Université de Sydney, des enquêteurs chinois ont effectué des prélèvements sur des surfaces, des congélateurs, des canalisations et des cages pour détecter la présence du SRAS-CoV-2.

« Nous avons analysé ces données pour déterminer quelles espèces étaient présentes et où elles ont été trouvées sur le marché, notamment par rapport à l’endroit où le SRAS-CoV-2 a été trouvé », explique Holmes.

Contrairement à certaines déclarations faites par les enquêteurs chinois, l’équipe a trouvé des preuves de la présence d’une variété d’animaux sauvages vendus sur le marché qui auraient pu être un hôte intermédiaire du virus, notamment des chiens viverrins communs (Nyctereutes procyonoides), civettes palmistes masquées (Larve de Paguma) et les rats de bambou chenus (Rhizomys pruinosus).

Il est important de noter que des traces de ces animaux ont été trouvées exactement dans les mêmes étals que le SARS-CoV-2, explique Holmes. « Cela suggère – mais ne prouve pas – que les animaux étaient infectés. Il est donc très probable que le SARS-CoV-2 soit apparu dans un marché d’animaux vivants. »

« Toutes les données scientifiques pointent dans une seule direction : l’origine zoonotique naturelle du SARS-CoV-2 se situe sur le marché de Huanan, à Wuhan », explique Holmes.

Les études génétiques sur le virus dans les premiers cas de Covid-19 ont révélé que peu de personnes, voire aucune, avaient été infectées avant l’épidémie sur le marché, rapporte l’équipe. Cependant, elle n’a pas pu exclure la possibilité que le virus ait été introduit sur le marché par une personne infectée manipulant des animaux.

Membre de l’équipe Zach Hensel Selon une étude de l’Université NOVA de Lisbonne, au Portugal, l’étude met en évidence les risques évitables posés par l’interface homme-faune sur le marché de Huanan, et la nécessité d’atténuer ces risques dans des endroits similaires.

« Même si les humains étaient bien sûr partout sur le marché de Huanan et que les mammifères vivants étaient concentrés dans un petit nombre d’étals, les virus humains, autres que le SRAS-2, étaient rares et plusieurs virus animaux étaient assez abondants », explique Hensel.

« Il s’agissait notamment d’un virus grippal présentant un potentiel de propagation zoonotique et d’un virus animal étroitement lié à d’autres qui avaient provoqué des épidémies animales dévastatrices. »

Hensel affirme que les équipements de protection individuelle simples qui avaient été recommandés pour de tels contextes avant l’épidémie de Covid-19 auraient pu prévenir toute la pandémie.

Robert Edwards Un chercheur de l’Université Flinders d’Adélaïde, en Australie, qui n’a pas participé à la recherche, affirme qu’une « équipe de rêve de biologistes évolutionnistes » a mené la dernière étude.

« Il n’y a plus guère de doute sur l’origine du SARS-CoV-2 provenant du marché humide », déclare Edwards. « Les auteurs évoquent l’origine humaine de l’infection sur le marché, mais toute autre origine doit expliquer pourquoi seul le marché a été à l’origine de tant d’épidémies. »