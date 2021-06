Des preuves génétiques explosives peuvent PROUVER que Covid a été conçu pour être hyper-infectieux avant la fuite du laboratoire de Wuhan, selon les experts

Des preuves génétiques CLÉS pourraient prouver que Covid a été conçu pour être hyper-infectieux avant que le virus ne s’échappe ensuite du laboratoire de Wuhan, ont affirmé deux experts.

Le Dr Steven Quay et le professeur Richard Muller ont affirmé que les faits sur le code génétique du virus étaient « accablants » lorsqu’ils cherchaient à savoir si Covid aurait pu être manipulé par la Chine.

Le patron du laboratoire de Wuhan, le Dr Shi Zhengli, a nié que le virus provenait de son établissement Crédit : AFP

La pression monte sur l’Institut de virologie de Wuhan pour obtenir des réponses sur le Covid Crédit : AFP

Les questions quant à savoir si le virus – qui a tué 3,7 millions de personnes dans le monde – pourrait s’être échappé de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) se sont intensifiées après avoir été initialement rejetées comme théories du complot marginales.

La Chine et le laboratoire continuent de nier furieusement toute allégation.

Mais les preuves circonstancielles s’accumulent alors que le président américain Joe Biden a dit à ses espions de « redoubler » leur enquête, et il est apparu que son principal conseiller, le Dr Anthony Fauci, envisageait la possibilité d’une fuite de laboratoire au printemps dernier.

Le Dr Quay et le professeur Muller ont présenté leurs preuves dans un essai publié dans le Wall Street Journal, affirmant que « la science suggère une fuite de laboratoire ».

« Le pathogène Covid-19 a une empreinte génétique qui n’a jamais été observée dans un coronavirus naturel », ont-ils écrit.

Les experts soutiennent que l’appariement du génome CGG-CGG – qui est couramment utilisé dans les recherches dites de « gain de fonction » pour augmenter la transmissibilité d’un virus – n’a jamais été trouvé naturellement dans les coronavirus comme Sars-CoV-2.

Le double CGG est l’un des 36 appariements possibles, et ils ont fait valoir qu’il s’agissait d’une « balise utile qui permet aux scientifiques de suivre l’insertion dans le laboratoire ».

Le Dr Quay et le professeur Muller ont qualifié la découverte de l’appariement dans le CoV-2 de « fait accablant » alors qu’ils plaidaient en faveur de la fuite du laboratoire.

« Les partisans de l’origine zoonotique doivent expliquer pourquoi le nouveau coronavirus, lorsqu’il a muté ou s’est recombiné, a choisi sa combinaison la moins préférée, le double CGG », ont-ils écrit.

« Pourquoi a-t-il reproduit le choix qu’auraient fait les chercheurs du laboratoire en matière de gain de fonction ?

« Au minimum, ce fait – que le coronavirus, avec toutes ses possibilités aléatoires, a pris la combinaison rare et non naturelle utilisée par les chercheurs humains – implique que la principale théorie de l’origine du coronavirus doit être l’évasion en laboratoire. »

Le Dr Stephen Quay a fait valoir qu’il existe des «preuves accablantes» pour étayer une fuite de laboratoire Crédit : Facebook

Le professeur Richard Muller et le Dr Quay ont fait valoir que le virus semble avoir été génétiquement modifié Crédit : GETTY IMAGES

WIV est connu pour avoir mené des recherches sur le gain de fonction pour augmenter les virus à étudier, un projet qui a été en partie financé par le gouvernement américain grâce à une subvention à l’EcoHealthAlliance.

La subvention a été remise à l’association à but non lucratif par les National Institutes of Health – qui ont ensuite versé environ 600 000 $ à WIV pour mener des recherches sur la transmission des virus des chauves-souris à l’homme.

Le Dr Quay et le professeur Muller ont également fait valoir que les preuves « les plus convaincantes » pourraient être les différences entre le CoV-2 et les virus qui causent Sars et Mers.

Il a été confirmé que les deux ont des origines naturelles et ont été observés évoluant au fur et à mesure qu’ils se propageaient à travers les humains jusqu’à ce que leurs formes les plus contagieuses émergent.

Et cela est comparé à Covid, qui semblait hyper-infectieux dès sa toute première apparition apparente à Wuhan en décembre 2019.

« POINTS DE PREUVE AU LABORATOIRE »

« Une telle optimisation précoce est sans précédent, et elle suggère une longue période d’adaptation qui a précédé sa diffusion publique », ont écrit les experts.

« La science ne connaît qu’un seul moyen d’y parvenir : une évolution naturelle simulée, en faisant croître le virus sur des cellules humaines jusqu’à ce que l’optimum soit atteint.

« C’est précisément ce qui est fait dans la recherche sur le gain de fonction. »

Ce sont ces deux facteurs clés qui ont conduit le Dr Quay et le professeur Mueller à conclure que « les preuves scientifiques permettent de conclure que le virus a été développé en laboratoire ».

« La présence de la double séquence CGG est une preuve solide de l’épissage des gènes, et l’absence de diversité dans l’épidémie publique suggère une accélération du gain de fonction », ont-ils déclaré.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire le plus sécurisé de ce type dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Nature Medicine. Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle au début de la pandémie, affirmant que le Parti communiste avait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

Pékin a des antécédents de fuites de laboratoires dans lesquelles des virus mortels se sont échappés accidentellement et les critiques ont souligné ce qu’ils prétendent être une approche enthousiaste de la sécurité.

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.

Et il y a de nouvelles questions sur la mine de Mojiang – où un virus mystérieux a tué trois mineurs en 2012, et d’où le plus proche parent vivant de Covid a été récupéré à une correspondance de 96%.

Pendant ce temps, la chasse est lancée pour le mystérieux « Patient Su » – qui pourrait être l’un des premiers cas de Covid au monde et qui vivait à seulement cinq kilomètres de WIV.

La Chine a accusé les États-Unis de faire de la politique en attisant les craintes d’une fuite de laboratoire, et a même tenté de se concentrer sur les laboratoires biologiques aux États-Unis.

Il est apparu le mois dernier que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et a eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle était confrontée à une épidémie.

Et les experts ont affirmé que la vérité sur Covid pourrait apporter une « honte nationale » à la Chine et renverser le Parti communiste.