Des preuves de vie extraterrestre seront révélées de manière imminente – directeur lié à la NASA – RT World News

Un producteur de cinéma britannique affirme que les scientifiques croient de plus en plus qu’un vieux signal radio provient d’une « intelligence extraterrestre »

Signes de « l’intelligence non humaine dans notre galaxie » ont été découvertes, et la preuve sera rendue publique d’ici un mois, a affirmé le cinéaste britannique Simon Holland.

Dans une interview accordée au Daily Mail, Holland – qui a travaillé sur divers documentaires pour un projet de suivi des astéroïdes financé par la NASA – rayon une rafale d’ondes radio d’environ cinq heures détectée à l’origine par des télescopes terrestres il y a cinq ans.

Selon Holland, le signal est actuellement réanalysé par une équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford dans le cadre de Breakthrough Listen – une initiative de 100 millions de dollars dirigée par le physicien israélien né à Moscou Yuri Milner et dédiée à la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI).

« Ils recherchent des détails, d’où le retard dans la publication de la nouvelle », Holland a affirmé, ajoutant qu’en raison de la faiblesse du signal radio, les scientifiques subissent « obstacles techniques ».















En 2019, les télescopes australiens ont détecté un « signal bizarre » en observant le système de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de notre système solaire, située à environ 4,2 années-lumière. Nommé Breakthrough Listen Candidate-1 (BLC-1), on pensait initialement que le signal mystérieux provenait d’une autre planète, et les scientifiques espéraient qu’il pourrait indiquer la présence de vie.

En 2021, les chercheurs de Berkeley ensuite suggéré qu’il s’agissait probablement d’un « faux positif » causé par « deux émetteurs terrestres différents se mélangeant » et était « certainement pas des extraterrestres. »















Cependant, Holland a affirmé, citant une source au sein de Breakthrough Listen, que de nouvelles preuves convaincantes s’accumulent selon lesquelles le signal pourrait effectivement provenir d’une espèce extraterrestre avancée.

Cette théorie était soutenue par un «Administrateur principal du radiotélescope de l’UE», selon l’ancien producteur de cinéma devenu professeur de sciences. L’équipe d’Oxford a confirmé au Daily Mail qu’elle analysait le signal, mais n’a pas précisé pourquoi.

« Nous avons découvert une intelligence extraterrestre non humaine dans notre galaxie » Holland a déclaré : « et les gens ne le savent pas. »

Holland, qui se décrit comme un « monteur de films à la retraite de la BBC, département factuel spécialisé », dirige une émission sur YouTube intitulée « Professeur Simon » et estime que Breakthrough se précipite maintenant pour annoncer ses découvertes afin de battre les chercheurs chinois, qui auraient découvert un signal extraterrestre en 2022 et pourraient bientôt rendre publiques leurs découvertes.