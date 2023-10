Des preuves cruciales semblent mettre Israël à l’abri après l’explosion mortelle à l’hôpital de Gaza

Les services de sécurité américains et britanniques disposent d’énormes capacités de collecte de renseignements au Moyen-Orient.

Cela leur permettra de reconstituer exactement ce qui s’est passé quelques instants avant et après l’explosion mortelle à l’hôpital al-Ahli.

Premier élément de preuve qui semble mettre Israël hors de cause dans l’explosion de l’hôpital d’Al-Ahli : un projectile raté semble exploser en plein vol lors d’un livestream d’Al Jazeera Crédit : Twitter @IDF

Point 2 : L’objet semble tomber vers l’hôpital al-Ahli, provoquant une explosion lors de l’impact Crédit : Twitter @IDF

Ce soir, le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré que « l’évaluation actuelle des États-Unis, basée sur l’analyse d’images aériennes, d’interceptions et d’informations de source ouverte, montre qu’Israël n’est pas responsable de l’explosion de l’hôpital de Gaza ».

Et une preuve cruciale présentée dans un clip audio non vérifié entre deux terroristes présumés du Hamas montre que l’un demande si l’appareil vient « de nous », tandis que l’autre répond : « On dirait que c’est le cas ».

Le premier élément de preuve clé est une diffusion en direct d’Al Jazeera, avec un horodatage de 18h59 – correspondant au moment de l’explosion.

Il montre ce qui semble être un projectile raté explosant dans les airs, entraînant la chute d’un objet sur l’emplacement de l’hôpital.

EN SAVOIR PLUS SUR L’EXPLOSION À L’HÔPITAL

Cela concorde avec les affirmations israéliennes selon lesquelles l’explosion a été provoquée par l’allumage du propulseur d’une fusée ratée du Jihad islamique, plutôt que par l’explosion d’une ogive israélienne.

Un clip vidéo diffusé sur la chaîne israélienne 12 News semble également montrer une salve de roquettes lancées depuis Gaza avant que les explosions ne secouent l’hôpital.

Les preuves interceptées – point 3 – indiquent également que le récit israélien est correct.

Sur un clip audio publié par les renseignements militaires israéliens, on pourrait entendre deux terroristes du Hamas discuter de l’explosion – et confirmer que la roquette provenait du Jihad islamique palestinien.

L’un d’eux dit : « Ils disent que (la roquette) appartient au Jihad islamique palestinien. »

« C’est de nous? » demande un autre. «On dirait», répond la première voix.

« Ils disent que les éclats tombés du missile sont des éclats d’obus locaux et non israéliens. Il a raté son tir et est tombé sur eux. »

Point 3 : Des terroristes présumés du Hamas discutent de l’identité de l’auteur du lancement de l’appareil Crédit : Twitter @yzarka

Un clip audio publié par les renseignements militaires israéliens affirme que les terroristes du Hamas ont confirmé que la roquette provenait du Jihad islamique palestinien. Crédit : Twitter @yzarka

Des indices vitaux sont également fournis par les images satellites (points 4 et 5).

Paul Beaver, un analyste britannique de la défense, a déclaré au Times que de nombreuses images satellite et de téléphone portable montraient que la fusée responsable de l’explosion avait été lancée depuis le sol et non depuis les airs.

Il a ajouté : « Vous pouvez dire au panache de fumée qu’il provient d’une fusée lancée depuis le sol.

« L’armée de l’air israélienne utilise des bombes à guidage de précision, et non des bombes stupides (non guidées) sur Gaza, et ces armes ne génèrent pas de panache.

« De toute façon, la fusée allait dans la mauvaise direction. Les lois de la physique sont du côté israélien.»

Le site de l’explosion – points 6 et 7 – fournit également des preuves irréfutables qu’il ne s’agissait pas d’une frappe aérienne, selon les analystes.

Seul un petit cratère est visible sur les photos prises sur place.

Au lieu d’être détruites, les voitures sont représentées montrant uniquement des dégâts causés par le feu. Les murs de l’hôpital restent intacts.

Les bâtiments proches de l’hôpital ne semblent pas non plus présenter de dégâts importants.

Les attaques aériennes israéliennes sont généralement si puissantes qu’elles font effondrer les bâtiments voisins.

Point 4 : Une carte israélienne identifie le « site de lancement de Gaza » Crédit : Twitter @IsraelMFA

Point 5 : les images satellite israéliennes montrent la zone relativement petite de l’explosion Crédit : Reuters

Point 6 : Cette photo montre un petit cratère, et la plupart des voitures ne montrent que des dégâts d’incendie, ce qui « prouve qu’il ne s’agissait pas d’une frappe aérienne ». Crédit : Getty

Point 7 : Les murs près de la zone de l’explosion sont toujours intacts, ce qui suggère également que la roquette n’était pas israélienne Crédit : AFP via Getty

Nathan Ruser, analyste à l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré que les photos des dégâts causés par l’explosion n’étaient « pas cohérentes avec une frappe aérienne ».

Il a ajouté : « Elles ne concordent pas avec les affirmations selon lesquelles plus de 500 personnes ont été tuées.

« Le fait qu’il n’y ait qu’un très petit cratère est très incompatible avec une frappe aérienne, tout comme l’ampleur des dégâts cinétiques causés aux voitures qui ont été presque directement touchées.

« Il semble que la plupart des dégâts ont été causés par le feu, ce qui est cohérent avec une fusée qui contenait beaucoup de carburant et qui, lorsqu’elle tombait en panne, était capable de propager un incendie sur une zone relativement vaste. »

Joel Rayburn, directeur du Centre américain d’études sur le Levant, a déclaré : « Il n’y a pas de cratère de bombe ici et on est loin de la destruction qu’il faudrait causer (des centaines de morts).

« Les premiers rapports faisant état d’une frappe aérienne qui aurait tué des centaines de personnes ne sont pas plausibles compte tenu de cette scène physique. »

Justin Bronk, chercheur principal au Royal United Services Institute, a déclaré à BBC Verify qu’il semblait que l’explosion avait été causée par une section de fusée défaillante frappant le parking.