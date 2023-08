Des prêts moins chers pour des maisons plus écologiques : les villes canadiennes aident les propriétaires à effectuer des rénovations

Mike Campbell n’a pas payé un sou à l’avance lorsque ses nouvelles thermopompes à air ont été installées ce printemps pour remplacer son ancienne chaudière au mazout. Le propriétaire de Charlottetown a obtenu un prêt sans intérêt qu’il remboursera sur 10 ans.

En attendant, il dit adieu aux factures de mazout qui dépassaient parfois les 1 000 $ par mois – des économies qui peuvent couvrir ses remboursements de prêt.

Campbell a obtenu le prêt par le biais d’un programme financé par le gouvernement appelé Switch Charlottetown, géré par un groupe appelé Property Assessed Clean Energy (PACE) Atlantic, une société d’intérêt communautaire, au nom de la municipalité locale.

Des programmes similaires ont vu le jour au Canada et aux États-Unis pour aider à surmonter certains des obstacles qui empêchent les gens d’apporter des améliorations écologiques à leur maison, du remplacement du chauffage au gaz et au mazout par des pompes à chaleur à l’ajout d’isolant ou de panneaux solaires.

Le propriétaire de Charlottetown, Mike Campbell, a reçu un prêt sans intérêt pour sa thermopompe, qu’il peut rembourser au fil du temps en supplément de sa facture d’impôt foncier. (Aaron Adetuyi/CBC News)

« C’est juste une évidence, vraiment – ​​ça va finir par me faire économiser des milliers de dollars par an », a-t-il déclaré.

S’il déménage, Campbell a même la possibilité de laisser le prêt attaché à sa maison et au prochain propriétaire de continuer à le rembourser.

En prime, PACE Atlantic offre également de nombreux services pour faciliter les choses aux propriétaires, en les aidant à naviguer dans des incitatifs comme la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes en recommandant des entrepreneurs.

« Cela peut être très déroutant lorsque vous consultez le site Web et, vous savez, que vous postulez [figuring out] quels programmes vous voulez, quels rabais les accompagnent », a déclaré Campbell.

Il s’est tourné vers PACE Atlantique pour obtenir de l’aide.

« Ils m’ont simplement guidé étape par étape », se souvient-il.

Comment fonctionnent les programmes de prêts verts

À l’origine, les programmes de prêts verts étaient appelés programmes Property Assessed Clean Energy (PACE), mais beaucoup portent maintenant des noms différents. Ceux de l’Alberta s’appellent le Clean Energy Incentive Program (CEIP), et Saskatoon et Toronto les appellent Home Energy Loan Programs (HELP).

Ces types de programmes permettent aux propriétaires d’emprunter de l’argent pour couvrir les mises à niveau de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables de la propriété et de le rembourser au fil du temps sous forme de supplément sur leurs factures d’impôt foncier.

Dans de nombreux cas, le programme paie la totalité des coûts initiaux directement à l’entrepreneur.

Le prêt est garanti par un privilège fiscal attaché à la propriété et non au propriétaire. Cela signifie que cela n’affecte pas le crédit du propriétaire et que le prêt peut être transféré au prochain propriétaire si la propriété est vendue.

Ainsi, les propriétaires peuvent effectuer des mises à niveau sans se soucier de déménager avant d’obtenir un retour sur leur investissement.

L’entrepreneur Andy Dunn installe la partie intérieure d’une pompe à chaleur dans la maison de Campbell. Il dit qu’il a reçu beaucoup d’affaires grâce au programme de prêt Switch et qu’en prime, il est toujours payé, puisque le programme paie directement l’entrepreneur. (Aaron Adetuyi/CBC News)

C’est aussi ce qui distingue les programmes municipaux des programme fédéral de prêts pour des maisons écologiques qui propose également des prêts à taux zéro.

En règle générale, le taux d’intérêt des programmes de prêts municipaux est également nul ou faible, et le délai de remboursement est long.

Par exemple, pour Switch Charlottetown, le taux d’intérêt est de zéro pour cent et remboursé sur 10 ans pour les thermopompes et 15 ans pour les panneaux solaires (ce qui, selon eux, rapporte des paiements mensuels moyens de 82 $ et 110 $ respectivement, comparativement à des économies d’énergie mensuelles moyennes de 110 $ et 130 $). Pour le programme d’Edmonton, le taux d’intérêt est actuellement de 3,5 % et remboursé sur 20 ans ou sur la durée de vie des améliorations admissibles, selon la période la plus courte (par exemple, il est indiqué que 16 ans pour une thermopompe à air).

Certains programmes offrent également des cloches et des sifflets supplémentaires, tels que des listes d’entrepreneurs agréés, par exemple, ou des conseils étape par étape tout au long du processus, comme le fait PACE Atlantic.

Julian Boyle, président de PACE Atlantic, a déclaré que jusqu’à présent, les municipalités participantes aux programmes de prêts de PACE Atlantic n’ont enregistré aucun défaut ou retard de paiement des propriétaires, et que le retour sur investissement moyen des propriétaires est inférieur à 5,5 ans.

Bien que les programmes soient généralement administrés par les municipalités, certains, comme Switch Charlottetown et Switch Stratford, ont financement fédéral par l’intermédiaire de la Fédération canadienne des municipalités .

Les prêts pourraient aider les municipalités à atteindre leurs objectifs écologiques

Pour de nombreuses villes canadiennes, les combustibles fossiles brûlés pour fournir de la chaleur et de l’eau chaude aux bâtiments sont une énorme source d’émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, ils comptabilisent 58 % des torontois et 55 % des émissions de Vancouver .

Jessica McIlroy, analyste principale de l’équipe des bâtiments du Pembina Institute, un groupe de réflexion sur l’énergie propre, a noté que 80 % des bâtiments existants existeront encore en 2050, l’année où Le Canada s’est engagé à zéro émission nette .

Cela signifie que la modernisation est un élément important pour atteindre les objectifs de décarbonation des gouvernements.

Saskatoon, qui a un programme de prêts évalués par la propriété depuis 2021, l’a spécifiquement dit veut que plus de propriétaires et d’entreprises installent des panneaux solaires pour soutenir son plan net zéro.

Annonce d’un nouveau programme à Guelph, en Ontario, ce mois-ci Bryan Ho-Yan, directeur de l’énergie et du changement climatique de la ville, a déclaré que l’objectif était « d’aider la communauté à réduire les émissions de manière abordable ».

Villes canadiennes offrant actuellement des prêts

Toutes les provinces n’ont pas de législation autorisant des programmes comme celui-ci, mais ils fonctionnent actuellement dans les provinces qui le font.

Une carte de la région de Charlottetown et de Stratford à l’Île-du-Prince-Édouard montre la forte densité de participants aux programmes Switch Charlottetown et Switch Stratford, qui offrent des prêts sans intérêt pour des rénovations écologiques. (PACE Atlantique)

La plupart sont « entièrement abonnés »

Quelle est la popularité de ces programmes ? Très, dit McIlroy, ajoutant « ils sont presque tous entièrement abonnés ».

Toronto affirme que son programme n’acceptera aucune nouvelle candidature avant l’automne 2023 « en raison d’une demande écrasante ». Le programme de Saskatoon est complet depuis février 2023, et son site Web indique que les demandes sur liste d’attente seront informées si des fonds supplémentaires deviennent disponibles.

PACE Atlantic gère les deux programmes Switch à l’Î.-P.-É. et deux autres en Nouvelle-Écosse. Boyle dit qu’au début du mois d’août, plus de 980 projets de rénovation ont été achevés et 120 autres sont en cours depuis le lancement des programmes il y a deux ans.

Il a ajouté que 30 % des participants réalisent plusieurs projets de rénovation et que beaucoup passent le mot aux voisins.

C’est ce qui est arrivé à Campbell. Il a entendu parler du programme Switch par un ami qui a utilisé le financement pour installer des panneaux solaires et a parlé à un autre ami qui avait installé une pompe à chaleur dans sa nouvelle maison il y a cinq ou six ans.

« Il ne jure que par ça. Alors ils en sont contents, et je suis presque sûr que je vais être content aussi. »

L’impact sur les entrepreneurs

Les programmes aident à intéresser davantage d’entrepreneurs aux rénovations écologiques.

Boyle dit que lorsque les programmes de l’Île-du-Prince-Édouard ont été lancés il y a deux ans, seuls quatre ou cinq entrepreneurs venaient aux séances d’information, et ce chiffre est passé à 20 ou 30. Il y a maintenant plus de 80 entrepreneurs impliqués dans le programme.

« Parce qu’ils savent que c’est bon pour leurs affaires », a-t-il déclaré.

Andy Dunn, propriétaire et exploitant de Dunn Electric, qui a installé la pompe à chaleur de Campbell, a déclaré qu’il avait beaucoup de clients grâce à Switch Charlottetown.

Et parce que la municipalité supporte le coût initial, les entrepreneurs sont « vous savez, assurés d’être payés », a déclaré Dunn. « Et c’est toujours un bonus. »

Boyle estime que près de 400 emplois ont été créés grâce aux programmes de PACE Atlantic, dont la moitié localement.

« L’échelle à laquelle nous devons arriver »

Boyle dit que chacune des maisons participant aux programmes de PACE Atlantic réduit les émissions de gaz à effet de serre de 45 % en moyenne ou 5,72 tonnes par an.

Il estime que les 1 100 participants représentent environ 2 à 5 % des foyers locaux par an dans ces communautés : « Et c’est en quelque sorte l’échelle à laquelle nous devons arriver, pour nous diriger vers le zéro net.

Mais parce que de nombreux programmes dépendent du financement fédéral et sont si populaires, ils ont une capacité limitée et doivent s’arrêter lorsqu’ils manquent d’argent.

McIlroy souligne également que même si ces programmes sont populaires auprès des propriétaires, ils n’atteignent pas tout le monde – par exemple, ils ont tendance à laisser de côté les locataires, les propriétaires et les grands immeubles d’habitation.

Elle a ajouté que les personnes à faible revenu pourraient avoir besoin de programmes qui ne nécessitent pas de récupération au fil du temps. Certaines provinces et municipalités, comme Î.-P.-É. , Nouvelle-Écosse et Guelph en Ontario offrent des pompes à chaleur gratuites ou d’importantes subventions pour les pompes à chaleur aux propriétaires à faible revenu, parallèlement à des programmes de prêts.

Des programmes sont également nécessaires pour fournir une aide rapide, a ajouté McIlroy « parce que lorsque votre fournaise s’éteindra, vous n’allez pas attendre des mois pour que les documents soient classés ».

« Nous avons besoin de flexibilité pour savoir qui reçoit de l’aide et comment, et nous devons nous assurer que chacun a un logement approprié. »