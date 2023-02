Des prêtres catholiques nicaraguayens condamnés à dix ans derrière les barreaux pour “trahison” et “fausses nouvelles”

Quatre prêtres catholiques ont été emprisonnés au Nicaragua.

Les peines de 10 ans ont été condamnées par un groupe de défense des droits humains.

Le président Daniel Ortega accuse l’Église catholique d’essayer de le renverser.

Un juge nicaraguayen a condamné lundi quatre prêtres catholiques à des peines de 10 ans de prison, après avoir été accusés de “trahison” et de “diffusion de fausses nouvelles”, au milieu de ce que les groupes de défense des droits appellent une répression croissante contre les critiques du président Daniel Ortega.

Deux séminaristes catholiques étudiant pour la prêtrise ont également été condamnés à une décennie derrière les barreaux pour les mêmes accusations.

Les six hommes appartiennent au diocèse de Matagalpa au Nicaragua, dirigé par l’évêque Rolando Alvarez, arrêté avec eux en août dernier.

Alvarez a été placé en résidence surveillée en attendant son procès.

LIRE | Le Nicaragua accuse huit opposants à Ortega de complot

Un caméraman d’une chaîne de télévision catholique a également été condamné lundi à 10 ans de prison.

Le Centre nicaraguayen pour les droits de l’homme a écrit dans un message sur Twitter :

Nous condamnons ces actions perverses du régime, qui violent les droits humains.

Le groupe a également appelé à la libération immédiate des hommes.

Le gouvernement nicaraguayen et la conférence des évêques catholiques du pays n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé Ortega de cibler des dirigeants critiques de l’Église catholique à la suite de manifestations nationales en 2018.

Ortega a accusé les dirigeants d’avoir tenté de le renverser lorsqu’ils ont servi de médiateurs avec des groupes de protestation lors des troubles qui ont fait plus de 300 morts.

La police nicaraguayenne a interdit une procession prévue par l’Église catholique dans la capitale “pour des raisons de sécurité intérieure”, a déclaré l’archidiocèse de Managua. AFP PHOTO : Oswaldo Rivas, AFP

Depuis lors, le gouvernement d’Ortega a expulsé des religieuses et des missionnaires catholiques, fermé des stations de radio et de télévision catholiques et arrêté plus d’une douzaine de prêtres.

Au cours du week-end, un autre prêtre catholique de la campagne nicaraguayenne a également été condamné pour trahison et diffusion de fausses nouvelles lors d’un procès séparé.