Des prêtres catholiques bénissent les couples de même sexe, au mépris d’un archevêque allemand

Plusieurs prêtres catholiques ont organisé mercredi soir une cérémonie de bénédiction des couples de même sexe devant la cathédrale de Cologne pour protester contre l’archevêque conservateur de la ville, le cardinal Rainer Maria Woelki.

Leur protestation a été déclenchée par les critiques des responsables de l’Église de Cologne à l’encontre d’un prêtre de Mettmann, une ville proche de Düsseldorf, qui avait organisé en mars une « cérémonie de bénédiction pour les amoureux » – y compris les couples de même sexe.

Des responsables de l’archidiocèse de Cologne, auquel appartient Mettmann, ont ensuite réprimandé le prêtre et souligné que le Vatican n’autorisait pas la bénédiction des couples de même sexe, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

La bénédiction des couples de même sexe mercredi est le dernier signe de rébellion des croyants progressistes dans le diocèse le plus peuplé d’Allemagne, qui compte environ 1,8 million de membres.

Plusieurs centaines de personnes se sont présentées au service de bénédiction en plein air pour les couples de même sexe et hétérosexuels. Agitant des drapeaux arc-en-ciel, ils ont chanté le tube des Beatles « All You Need Is Love », a rapporté dpa. Au total, environ 30 couples ont été bénis.

Le commissaire LGBTQ du gouvernement allemand a qualifié ce service de symbole important de la demande de reconnaissance et d’acceptation des couples de même sexe au sein de l’Église catholique romaine.

« C’est principalement grâce à la base de l’Église que l’Église s’ouvre de plus en plus », a déclaré Sven Lehmann, selon dpa. « L’archevêque Woelki et le Vatican, en revanche, sont à des années-lumière de la réalité sociale. »

Les croyants catholiques de l’archidiocèse de Cologne protestent depuis longtemps contre leur archevêque profondément controversé et sont partis en masse suite aux allégations selon lesquelles il aurait pu dissimuler des rapports d’abus sexuels du clergé.

La crise de confiance a commencé en 2020, lorsque Woelki, invoquant des problèmes juridiques, a gardé secret un rapport qu’il avait commandé sur la réaction des responsables de l’Église locale lorsque des prêtres ont été accusés d’abus sexuels. Cela a rendu furieux de nombreux catholiques de Cologne. Un deuxième rapportpublié en mars 2021, a recensé 75 cas dans lesquels de hauts fonctionnaires ont négligé leurs fonctions.

Le rapport exonère Woelki de toute négligence de son devoir légal à l’égard des victimes d’abus. Il a ensuite déclaré qu’il avait commis des erreurs dans des affaires antérieures impliquant des allégations d’abus sexuels, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Deux envoyés pontificaux furent envoyés à Cologne quelques mois plus tard pour enquêter sur d’éventuelles erreurs commises par de hauts fonctionnaires dans le traitement des dossiers. Leur rapport a conduit le pape François à donner à Woelki un «temps mort spirituel » de plusieurs mois pour avoir commis des erreurs de communication majeures.

En mars 2022, après son retour du temps mort, le cardinal a soumis une offre de démission, mais jusqu’à présent, François n’a pas donné suite.

Les nombreux catholiques progressistes allemands sont également en désaccord depuis longtemps avec le Vatican.

Il y a plusieurs années, l’Église catholique allemande a lancé un processus de réforme avec l’influent groupe de laïcs du pays pour répondre aux scandales d’abus sexuels du clergé, après qu’un rapport de 2018 ait révélé qu’au moins 3 677 personnes avaient été abusées par le clergé entre 1946 et 2014. Le rapport a révélé que le les crimes étaient systématiquement dissimulés par les dirigeants de l’Église et qu’il existait des problèmes structurels dans la manière dont le pouvoir était exercé qui « favorisaient les abus sexuels sur mineurs ou rendaient leur prévention plus difficile ».

Le Vatican a toutefois tenté de freiner le processus controversé de réforme de l’Église allemande, craignant que les propositions concernant les homosexuels, les femmes et la morale sexuelle ne divisent l’Église.

Mercredi soir, juste en face des centaines de croyants célébrant les bénédictions des couples de même sexe, une douzaine de catholiques ont également manifesté contre le service extérieur, a rapporté dpa. Ils ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Restons catholiques ».