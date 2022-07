Des prêtres autrefois alignés sur la Russie sont suspectés en Ukraine

RIVNE, Ukraine – Un prêtre aspergé de teinture verte lors d’une liturgie dominicale. Un autre est sorti de son église de l’ouest de l’Ukraine sous le regard de la police. Une église attaquée par des vandales, qui l’ont remplie de mousse, ont enduit les murs de portraits de Staline et y ont ensuite mis le feu.

Pendant des siècles, l’Église orthodoxe ukrainienne a été une force spirituelle dominante dans le pays. Aujourd’hui, l’église est de plus en plus un objet de méfiance, en grande partie parce que sa direction spirituelle – du moins jusqu’en mai – était à Moscou, plutôt qu’à Kyiv.

Les représentants du gouvernement ont autrefois courtisé les chefs d’église. Maintenant, ils parlent ouvertement des soupçons que certains prêtres collaborent avec Moscou et craignent que l’église au sens large ne soit un cheval de Troie pour les opinions pro-russes et plus encore.