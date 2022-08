Des prestations d’invalidité pour des millions de personnes « seront rendues sans valeur » par la flambée des factures d’énergie

Des millions de Britanniques handicapés ou souffrant de maladies de longue durée vont voir leurs prestations anéanties par des factures qui montent en flèche, révèlent de nouveaux chiffres.

Les factures d’énergie devraient atteindre environ 5 386 £ par an d’ici janvier, mais les prestations destinées à aider les 2,9 millions de personnes qui reçoivent un paiement pour l’indépendance personnelle (PIP) ne devraient pas augmenter avant avril 2023.

Les organisations caritatives préviennent que les personnes handicapées feront partie des groupes les plus durement touchés au cours de l’hiver et sont déjà obligées de réduire le nombre de soignants dans un contexte d’augmentation du coût de la vie.

Parmi ceux qui demandent le PIP – la principale prestation d’invalidité pour les personnes en âge de travailler – 590 435 ne reçoivent aucun autre type de prestations sociales. En avril, le prix PIP hebdomadaire moyen était de 113,2 £, soit 5 887,96 £ par an.

Cela signifie qu’à partir de janvier, les demandeurs du PIP seront frappés par des factures d’énergie représentant 91 % de leurs paiements annuels ; ceux qui ont les besoins les plus complexes dépendent des services de soins qui nécessitent de grandes quantités d’électricité, comme les fauteuils roulants et les dispositifs d’alimentation.

L’association caritative pour l’égalité des personnes handicapées Scope a déclaré que les gens avaient déjà “commencé à réduire ou à arrêter le montant des soins et du soutien qu’ils paient – et cela ne fera qu’empirer”, ajoutant que “la vie coûte plus cher pour les personnes handicapées”.

Le secrétaire du travail fantôme et des retraites du Labour, Jonathan Ashworth, a déclaré: «Les personnes handicapées feront face à un hiver dévastateur si les ministres permettent à ces hausses des prix de l’énergie de se poursuivre.

« Les prestations censées aider les personnes à faire face au surcoût de leur handicap seront rendues sans valeur par l’augmentation de la facture énergétique. Ce gouvernement zombie n’a rien à dire sur le soutien aux personnes handicapées dans les mois à venir. C’est une honte.”

Rosey Clements a des handicaps et des besoins complexes (Famille Clément)

Cela vient alors que de nouvelles recherches de l’association caritative pour personnes handicapées Sense montrent que la hausse des coûts de la nourriture et de l’énergie a endetté près des trois quarts (72%) des familles avec un enfant ou un adulte handicapé.

Sur 1 000 ménages interrogés, deux autres sur cinq ont déclaré à l’organisme de bienfaisance qu’ils se passeraient de nourriture cet hiver pour économiser de l’argent.

La semaine dernière, Ofgem a annoncé que le plafond des prix de l’énergie pour un ménage type serait de 3 549 £ par an à partir d’octobre 2022. Cela signifie que 60 % d’un prix PIP moyen seront effacés sur les factures d’énergie, selon une analyse du travail.

Mais les dernières prévisions de Cornwall Insight suggèrent que le plafond des prix atteindra 5 386 £ par an à partir de janvier 2023, ce qui exercera une pression encore plus grande sur les personnes handicapées ayant des besoins énergétiques élevés.

Rosey Clements, de Norwich, a des handicaps complexes et, en raison d’un manque de mobilité, a du mal à réguler la chaleur corporelle. Le jeune homme de 23 ans mange via une pompe d’alimentation, dort dans un lit électrique, utilise un palan électrique et est surveillé toute la nuit par deux caméras.

Sa mère, Yvette, a déclaré : « Un ménage handicapé fait face à de nombreux coûts supplémentaires. Pour nous, le plus important est l’énergie, qui, avec la hausse des coûts, exerce une véritable pression.

“Elle [Rosey] doit être baignée au lieu de se doucher en raison de son état, et parce qu’elle n’est pas mobile, elle ne régule pas bien la chaleur, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’allumer le chauffage pour la garder au chaud – ou les ventilateurs pour la garder au frais quand il fait chaud.”

Geordie avec son père Keith Butler et la partenaire de Keith, Helen (Famille Butler/Sense)

L’analyse de Labour montre également que la montée de la crise du coût de la vie annulera le paiement de l’allocation d’assistance aux bénéficiaires. La prestation est accordée aux personnes ayant dépassé l’âge légal de la retraite qui ont besoin d’aide pour les soins personnels ou la surveillance en raison d’une maladie.

L’indemnité de présence hebdomadaire moyenne est de 78,68 £ (équivalent à 4 091,36 £ par an). Dans le cadre du plafonnement des prix estimé en janvier, 1,4 million de demandeurs font face à des factures d’énergie représentant 132 % de leur prestation annuelle.

De même, les familles avec un enfant handicapé devront faire face à des factures s’élevant à 116 % de leur allocation de subsistance pour personnes handicapées (DLA) – une prestation pour 590 984 enfants qui ont des besoins de soins ou de mobilité. Le prix DLA hebdomadaire moyen est de 89,07 £ (équivalent à 4 631,64 £ par an).

Ces chiffres sous-estiment probablement l’impact des hausses des prix de l’énergie, car les personnes handicapées ont généralement des besoins énergétiques supérieurs à la moyenne associés à la gestion des problèmes de santé.

Toutes les prestations gouvernementales sont revalorisées en fonction de l’inflation, mais aucune augmentation ne sera mise en œuvre avant avril 2023, date à laquelle les pires effets de l’hiver et de la crise du coût de la vie seront passés.

Tom Marsland, responsable des politiques chez Scope, a déclaré que l’annonce du plafonnement des prix de la semaine dernière “a confirmé les craintes des personnes handicapées” pour l’hiver à venir.

« La vie coûte déjà plus cher aux personnes handicapées », a-t-il déclaré. “Maintenant, le coût de la recharge d’un fauteuil roulant ou de l’utilisation d’un appareil respiratoire aura presque triplé en un an.

« Le soutien gouvernemental spécifiquement ciblé sur les personnes handicapées ne touchera pas les côtés.

« Nous avons été inondés d’appels de personnes handicapées qui ne savent pas vers qui se tourner et qui ont l’impression d’être punies pour avoir consommé plus d’énergie.

« Le gouvernement doit intervenir maintenant. Ils devraient commencer par doubler le programme d’assistance et envisager d’introduire des tarifs réduits pour les clients handicapés qui ont besoin de plus d’énergie. »

Jonathan Ashworth prévient les personnes handicapées face à un hiver « dévastateur » à venir ( Fourni)

Keith Butler et sa partenaire Helen vivent à Redditch, dans le Worcestershire, et s’occupent à plein temps de leur fils Geordie, 21 ans, atteint du syndrome de Charge, autiste et sourd-aveugle.

“Bien que nous essayions d’économiser et d’être prudents, nous n’avons pas le choix des coûts supplémentaires auxquels nous sommes confrontés pour soutenir Geordie”, a déclaré Keith.

« L’électricité est l’une de nos dépenses les plus importantes. Geordie est alimenté par une pompe électrique, qui doit être en charge du déjeuner au soir, tous les jours. Vous ne pouvez pas manquer une journée, sinon il ne peut pas manger. De plus, à cause de la vue de Geordie, nous devons avoir des lumières allumées toute la journée. »

Sarah White, responsable de la politique de l’association caritative Sense, a déclaré: “Tout le monde est affecté par la hausse des prix, mais les ménages handicapés sont l’un des plus durement touchés en raison de leur situation.

“Beaucoup vivent dans la pauvreté, sont moins susceptibles de travailler à temps plein et font face à des coûts supplémentaires pour les biens et services essentiels, comme recharger leur fauteuil roulant ou faire fonctionner une machine à oxygène.”

Un porte-parole du ministère du Travail et des Pensions (DWP) a déclaré: «Nous comprenons à quel point les pressions actuelles sont difficiles pour les personnes handicapées et leurs soignants, c’est pourquoi nous avons mis en place un système de soutien financier solide comprenant le PIP, le crédit universel et l’allocation de soignant pour les millions touchés.

«Nous reconnaissons que vivre avec une maladie ou un handicap de longue durée peut avoir un impact sur le coût de la vie, et dans le cadre de notre programme de soutien de 37 milliards de livres sterling, nous soutenons 6 millions de personnes handicapées avec un paiement supplémentaire de 150 livres sterling, atterrissant sur des comptes bancaires à partir du 20 septembre. .

“Huit millions de ménages à faible revenu recevront également au moins 1 200 £ de paiements directs cette année et nous exhortons les gens à vérifier qu’ils reçoivent toute l’aide à laquelle ils ont droit.”