“Des pressions sur les coûts que je n’ai pas vues depuis mes 18 ans”: les délibérations sur le budget de la ville de Kelowna commencent

Le personnel du conseil et de la ville passe la journée à parcourir le budget ligne par ligne

C’est une longue journée à venir pour le conseil et la ville du personnel alors qu’ils entament les délibérations sur le budget préliminaire de 2023.

Le personnel et le conseil examinent les demandes de financement de tous les ministères. La demande fiscale nette pour 2023 est estimée à 173,8 millions de dollars. Il exige une augmentation proposée de 4,01 % de la portion municipale de la facture de taxes d’un propriétaire foncier et comprend un prélèvement de 1 % pour la sécurité communautaire.

“Avec l’inflation qui devrait atteindre 8 % d’ici la fin de l’année, il y a des pressions sur les coûts que je n’ai pas vues au cours de mes 18 années avec la ville”, a déclaré Doug Gilchrist, directeur municipal, lors de la présentation du budget au conseil.

Le budget préliminaire de 2023 est disponible sur le site Web de la Ville de Kelowna.

Capital News mettra à jour les délibérations budgétaires tout au long de la journée.

