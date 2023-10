Des préservatifs gratuits dans les facultés publiques ? Pas en Californie – du moins, pas encore

Le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto à des lois qui auraient fourni aux étudiants des préservatifs gratuits dans les écoles publiques – une tentative de réduire la propagation des maladies sexuellement transmissibles et de réduire le taux de grossesses mineures.

Le projet de loi, rédigé par la sénatrice Caroline Menjivar (D-Panorama City), aurait également empêché les détaillants de refuser la vente de préservatifs aux adolescents potentiels. Bien que Newsom ait convenu que l’augmentation de l’accès aux préservatifs était « essentielle pour soutenir l’amélioration de la santé sexuelle des adolescents », il a rejeté le projet de loi en raison de son prix – une preuve qui semble être devenue un langage passe-partout pour des dizaines de vetos du gouverneur ces derniers temps. .

« Alors que notre État est toujours confronté à un risque économique et à une incertitude des revenus, il est très important de rester discipliné lorsque l’on envisage des projets ayant des implications fiscales importantes, comme cette mesure », a déclaré Newsom dans son rapport. déclaration de veto.

L’État a été contraint de combler un déficit budgétaire de 30 milliards de dollars cette année. Newsom a déclaré que la législature avait envoyé une série de paiements à son bureau, qui – si tous devaient être adoptés – auraient imposé à l’État 19 milliards de dollars de frais non comptabilisés.

Mais pour Menjivar, l’argument des frais associés ne tient pas vraiment la route. Le pays dépense 16 milliards de dollars par an pour traiter les personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, a déclaré le sénateur, citant les dernières données du gouvernement. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Près de la moitié de toutes les infections sexuellement transmissibles ont été contractées par des personnes âgées de 15 à 24 ans.

« Je comprends. Nous sommes en déficit », a déclaré Menjivar. « Mais quelles sont nos priorités et sur quoi pouvons-nous réellement économiser de l’argent ?

De 2009 à 2019, les taux de gonorrhée parmi les jeunes californiens sont passés de 94,5 cas pour 100 000 en 2009 à 131,6 pour 100 000 dix ans plus tard. Les taux de chlamydia ont diminué, mais seulement légèrement, de 803 pour 100 000 à 787,5 pour 100 000 au cours de la même période, selon les dernières données du Bureau de référence de la population. Bien que les taux des deux infections aient chuté en 2020, les chercheurs attribuent en grande partie cette baisse au manque de surveillance pendant la pandémie de COVID-19.

À El Cerrito High, les étudiants ont accès aux préservatifs gratuits depuis des années. Le centre de bien-être de l’école, la James Morehouse Mission, travaille en partenariat avec le département de santé publique du comté de Contra Costa, et chaque fois qu’un élève reçoit un préservatif, il s’assoit avec un membre du personnel du centre de bien-être pour une visite d’éducation sur la santé. Jenn Nader, directrice du centre, a déclaré qu’un étudiant sur cinq a eu recours à une forme de soins de santé sexuelle au cours de ses études secondaires.

« Dans notre école, nous voyons à quel point les étudiants profitent souvent des avantages de (ces atouts) », a déclaré Nader, « Ils ne sont pas à l’affût d’une grossesse imprévue. Ils ne recherchent pas une infection sexuellement transmissible. Ceux qui leur donnent les moyens de rester en sécurité et en bonne santé le feront. »

À Riverside, Ria Babaria, 18 ans, possédait une expérience alternative. Bien qu’elle soit maintenant une première année à l’Université de Californie à Los Angeles, Babaria a déclaré que son ancien lycée n’offrait pas de préservatifs aux étudiants et que les jeunes n’avaient pas le droit d’acheter des préservatifs dans les magasins en raison de leur âge.

« Il y a de nombreuses limitations qui nous empêchent d’obtenir ces ressources », a déclaré Babaria, qui est également responsable des études à Technology Up, un groupe de défense dirigé par des étudiants qui a co-parrainé le projet de loi aux côtés de Menjivar. « À ce stade, les étudiants qui ont des relations sexuelles sont extrêmement stigmatisés. Mais le fait est que cela va arriver, que les parents ou les adultes le veuillent ou non. Donner (aux adolescents) les ressources nécessaires pour avoir des relations sexuelles sécurisées est quelque chose dont on ne parle vraiment pas assez.

Le veto de Newsom intervient à un moment où les droits reproductifs sont au premier plan du dialogue national. Depuis que Roe v. Wade – le droit fédéral à l’avortement en vigueur depuis 50 ans – a été annulé en 2022, 34 États ont décidé de limiter l’accès à l’avortement à travers le pays, selon le groupe de recherche du Institut Guttmacher. En Californie, Newsom a réitéré son soutien au droit à l’avortement et a renforcé la protection des patients et des médecins.

Malgré cela, moins de 5 % des étudiants californiens ont accès à un centre de santé complet en milieu scolaire qui offre des services de reproduction, selon la California College-Based Health Alliance, une organisation à but non lucratif qui s’efforce de renforcer les soins de santé. dans les facultés. Généralement, a déclaré Menjivar, les organisations ne sont pas autorisées à fournir des ressources en matière de santé sexuelle dans les écoles situées dans d’autres zones rurales ou conservatrices, même si l’État n’a pas besoin de les payer.

« En tant que nation, nous sommes déjà confrontés à des droits reproductifs de tous menacés », a déclaré Angela Glymph, directrice générale de Peer Health Trade, une organisation à but non lucratif basée à Oakland qui relie les écoles à l’enseignement de la santé. « Cette décision d’opposer son veto à ce projet de loi ressemble à une autre forme de menace. »