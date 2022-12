Des premières nuits aux baisers, feux d’artifice et rires : Options pour les célébrations du Nouvel An à Kelowna

Décider quoi faire le soir du Nouvel An peut être difficile. Devriez-vous rester à la maison et manger des collations, aller danser, avoir un dîner raffiné ou vous coucher tôt pour vous réveiller pour un bain d’ours polaire le jour de l’An à Kelowna’s Tug Boat Bay?

Pour les personnes qui s’occupent de tout-petits qui veulent sonner la nouvelle année, le Valley First “New York New Years” est une célébration familiale gratuite avec du chocolat chaud, des activités, des spectacles musicaux et des food trucks, qui se tient à Stuart Park et le Théâtre communautaire de Kelowna. Il y aura un feu d’artifice à 21 h pour coïncider avec le bal de New York, à minuit HNE.

Pour les personnes à la recherche d’une fête post-COVID pour célébrer le Nouvel An, plusieurs événements se déroulent autour de Kelowna.

Pour une soirée déguisée, le pub Train Station organise une fête sur le thème des années 80.

Runaways Lounge a un groupe live Rockinomix qui joue lors de leur célébration et Gotham Nightclub a deux DJ qui se produisent.

Pour rire, Erica Sigurdson joue avec Train Wreck Comedy au Kelowna Curling Club.

Le 1er janvier, la plongée pour ours polaires de la Community Recreational Initiatives Society (CRIS) est de retour à Tug Boat Bay à 13 h.

Peu importe ce que vous avez choisi, restez en sécurité et passez une merveilleuse année 2023.

ActivitésVille de KelownaNouvel AnNew York City