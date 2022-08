Des premières, des prix et des cornichons au Festival du film Fantasia de Montréal qui « présente l’étrange »

Regarder un film au Festival international du film Fantasia de Montréal peut être un peu différent de l’expérience théâtrale typique.

“Les gens miaulent avant les projections”, a déclaré Ariel Esteban Cayer, l’un des programmateurs de Fantasia cette année. Il dit que l’expérience communautaire est ce qui rend le festival spécial.

“C’est très vocal”, a-t-il déclaré. “Je pense que vous vous sentez assez vite intégré à la communauté.”

La 26e édition de Fantasia, qui se présente comme le plus grand festival de films de genre en Amérique du Nord, s’est terminée mercredi. Il présentait des films d’un large éventail de genres et de pays, dont 15 films canadiens longs métrages et 78 courts métrages canadiens.

Film d’horreur belge Mégalomane a remporté le Cheval Noir en tant que meilleur long métrage du festival et la réalisatrice sud-coréenne July Jung a remporté le prix de la meilleure réalisation pour son film de clôture Suivant Sohee, un drame sur un lycéen et une mort mystérieuse. Le film de Jung a également été projeté au Festival de Cannes, où il a reçu une récompense de sept minutes ovation debout.

Une scène de Next Sohee du réalisateur July Jung. Le film était le spectacle de clôture du Festival du film Fantasia 2022 à Montréal. (coupe fine)

Suivant Sohee est basé sur une histoire vraie qui a attiré l’attention de Jung grâce à une émission télévisée d’enquête, a-t-elle déclaré à CBC News. Elle a dit qu’elle était motivée pour créer l’histoire afin de garder vivante la mémoire de la victime.

“J’ai pensé qu’il ne suffirait pas de présenter cet incident comme une émission d’enquête ou un documentaire”, a-t-elle déclaré. “J’ai senti que la victime… peut être vivante à travers l’histoire, à travers le film.

“Même si je n’ai pas fait mon film en pensant que je devais faire ce film avec ce genre de genre ou non, je pense que le public peut considérer mon film comme une sorte de film d’horreur car il traite de situations très désespérées, misérables et difficiles. “, a déclaré Jung.

Regarder | La bande-annonce de Next Sohee :

Les Canadiens font leur marque

Il y avait aussi des talents canadiens à l’affiche. Aristomenis Tsirbas a grandi à Montréal en fréquentant Fantasia, et cette semaine, il a pu voir son propre film faire sa première mondiale au festival : l’aventure jeunesse de science-fiction Paysage temporel.

Le réalisateur a qualifié l’expérience de rêve devenu réalité, notant qu’il est encore en train de le traiter quelques jours plus tard. Paysage temporel suit l’histoire de deux étrangers qui découvrent un vaisseau spatial et sont transportés à l’époque du Crétacé.

Aristomenis Tsirbas de Montréal sur le tournage de Timescape, qui a fait sa première mondiale au Festival du film Fantasia 2022 à Montréal. (TVA Films)

“C’était juste une expérience absolument incroyable, écrasante et joyeuse”, a déclaré Tsirbas.

Paysage temporel devrait sortir dans les salles canadiennes le 19 août.

Un autre Canadien reconnu cette année est le cinéaste Kier-La Janisse, qui a remporté le Canadian Trailblazer Award du festival. Janisse écrit sur l’horreur depuis des décennies, avec des œuvres comme Maison des femmes psychotiqueset un récent documentaire sur l’horreur populaire, Woodlands Dark et Days Bewitched.

Acceptation des films de genre

Janisse a déclaré qu’elle avait l’impression qu’il y avait eu un changement plus important dans l’acceptation et la reconnaissance du film de genre en Amérique du Nord.

“Il y a dix ans, vous n’auriez pas pu faire venir un agent commercial pour un film de genre”, a-t-elle déclaré.

Il y a toujours eu des fans d’horreur et d’autres genres en Amérique du Nord, a-t-elle déclaré, mais il a fallu beaucoup de temps à la presse, aux agents commerciaux, aux studios, aux acheteurs de l’industrie et à d’autres pour “comprendre à quel point cela pouvait vraiment être”.

Regarder | La bande-annonce de Timescape :

Cependant, le programmeur du festival Cayer a déclaré qu’il pensait que la distinction entre le genre et les autres festivals était plus difficile à comprendre aujourd’hui qu’elle ne l’aurait été il y a 25 ans.

“Bien sûr, les festivals montrent tous les genres, mais ensuite les missions des festivals de genre sont devenues une sorte de présentation de l’étrange et de l’excentrique… [those] qui sont peut-être un peu sous-estimés ou méprisés », a-t-il déclaré.

Au fur et à mesure que le genre est devenu plus accepté, Cayer note que Fantasia s’est développé pour inclure des drames sociaux et des comédies loufoques.

“Nous avons gardé au fil des ans cette… propension aux choses [that] sont un peu hors des sentiers battus et un peu bizarres mais ont une bonne énergie », a-t-il déclaré.

À l’origine, Fantasia se concentrait spécifiquement sur le cinéma asiatique, et aujourd’hui, il reste une partie importante du festival. Cette année, le réalisateur hongkongais John Woo a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière.

Garder les choses bizarres

Parmi toutes les premières, les prix et les applaudissements, il y avait aussi des cornichons. L’un des programmes courts du festival, organisé par DJ XL5, comportait quatre entrées sur le sujet, dont Anette, de Joe Lebreux de Montréal.

Le court métrage raconte une aventure animée à bord d’un cabriolet en Californie avec un cornichon. C’était le projet de thèse de Lebreux au Cégep du Vieux Montréal. Dans le cadre de l’expérience, elle a assisté à une fête sur le toit de l’un des bâtiments de l’Université Concordia le week-end dernier.

Anette de Joe Lebreux était l’un des quatre courts métrages sur le thème du cornichon à jouer pendant Fantasia. (Joe Lebreux)

“C’était comme si j’étais à Hollywood avec de grandes célébrités”, a-t-elle déclaré. ” J’ai vu des acteurs que je connaissais depuis mon enfance, et c’était comme, ‘Whoa, OK, je suis à la même soirée.'”

Elle a également été frappée par la façon dont elle a été reçue.

“Tout le monde était vraiment gentil et vraiment fier de moi”, a-t-elle déclaré. “J’ai dit à une personne que j’avais été choisie pour deux catégories, et elle a commencé à le dire à tout le monde.”

“Je pense que c’est un public spécial.”