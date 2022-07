Des prédictions bizarres sur ce que sera la vie des Britanniques dans 30 ans – y compris les lave-vaisselle sans eau et les bogues alimentaires

D’ici 2050, les ménages britanniques nettoieront leurs vêtements par ultrasons, utiliseront des lave-vaisselle sans eau – et mangeront des insectes pour le dîner, selon les experts.

Le futurologue, le Dr James Bellini, prédit également que les ménages utiliseront probablement des drones pour réapprovisionner le réfrigérateur de l’extérieur et s’appuieront sur des fermes s’étendant vers le haut plutôt que vers l’extérieur sur des champs tentaculaires.

Les gadgets de haute technologie devraient aider à protéger l’environnement à l’avenir Crédit : Getty

D’autres prévisions incluent des cuisines qui fonctionneront presque entièrement sans eau – en utilisant des ondes ultrasonores pour alimenter les lave-vaisselle et des machines à laver équipées de billes de haute technologie pour pulvériser la saleté.

Cela vient après qu’une étude a révélé que 15% des 2 000 adultes pensent que les réfrigérateurs intelligents à stockage autonome seront la technologie la plus utile dans les décennies à venir.

Les bouilloires intelligentes et les applications avancées pour aider à la gestion des déchets sont d’autres moyens qu’ils envisagent de passer à une technologie plus avancée dans les années à venir.

La recherche a révélé qu’un sur cinq pense que les robots aideront à l’entretien ménager dans la majorité des foyers d’ici 2050.

Une personne sur six souhaiterait également que les maisons deviennent plus écologiques et durables ; et avec un cinquième admettant qu’ils oublient souvent de recycler correctement, 56% estiment qu’une utilisation accrue de la technologie pourrait aider à résoudre des problèmes environnementaux tels que celui-ci.

Plus d’un tiers (37 %) se réjouissent également d’un avenir où les applications peuvent aider au recyclage, selon les données OnePoll.

Le Dr James Bellini, qui travaille avec la plateforme de réutilisation et de recyclage Reward4Waste, qui a commandé la recherche, a déclaré : « La technologie peut aider. Nous devons nous attaquer à des choses comme la façon dont nous produisons nos aliments, les stockons, les transportons et les emballons.

“Un autre domaine est l’eau – nous allons manquer d’eau dans les années à venir, et selon certains chiffres, 70 % de toute l’eau utilisée est destinée à l’agriculture – soit 2,5 billions de mètres cubes par an dans le monde.

« Dans 30 ans environ, nous aurons des fermes verticales et nous ferons pousser des choses vers le haut dans des tours.

“Les historiens regarderont en arrière et plaisanteront sur la façon dont nous avions l’habitude de cultiver toute notre nourriture sur des plans horizontaux alors qu’il y avait tellement d’espace à utiliser au-dessus.”

TOP TECH BRITS PREDICT SERA GRAND PUBLIC D’ICI 2050 1. Voitures autonomes et autonomes 2. Des réfrigérateurs intelligents qui gèrent la durée de conservation et se réapprovisionnent 3. Des applications pour aider au recyclage 4. Viande cultivée en laboratoire 5. Des bouilloires intelligentes qui vous préparent une tasse de thé/café 6. Des vitres qui se teintent automatiquement au soleil 7. Hologrammes 8. Entretien ménager robotisé 9. Les hoverboards 10. Aucun de ceux-ci 11. Malbouffe saine 12. Voitures volantes 13. Une machine qui peut parfaitement emballer tout ce que vous y mettez 14. Aliments qui ne partent pas 15. Une pilule infaillible pour soigner la gueule de bois 16. Chocolat qui ne fond pas 17. Jetpacks 18. L’odorat 19. Un miroir pour vous maquiller 20. Des fours qui préparent vos aliments une fois cuits

Au sujet du manque de place sur Terre, James Bellini a déclaré : « Je pense que l’avenir ici est un peu décalé, mais c’est probablement l’espace.

« À partir de 2030 environ, vous verrez les programmes de Mars démarrer et la possibilité, au cours de cette décennie, que des hommes et des femmes atterrissent sur Mars et créent des économies autonomes.

Un porte-parole de Reward4Waste a déclaré : “En tant que nation, nous devenons beaucoup plus soucieux de l’environnement, et la technologie contribuera à soutenir ce mouvement, en particulier en ce qui concerne le recyclage.

« Bien plus de la moitié d’entre nous souhaiteraient que le recyclage soit plus facile et 40 % aimeraient un bac qui sépare automatiquement le recyclage.

« Nous avons déjà testé avec succès notre plate-forme technologique et notre application conviviale qui encourageront et récompenseront le retour des contenants de boissons usagés, quelle que soit leur composition, lorsqu’un système de consigne sera introduit dans un avenir très proche.

« Il est fascinant de spéculer sur les changements technologiques qui nous attendent au cours des prochaines décennies, certains grands et d’autres petits.

“Mais il est juste de dire que la plupart des gens s’accordent à dire que la principale préoccupation est de savoir comment la technologie peut nous aider à vivre des vies plus durables et respectueuses de l’environnement, afin d’étendre nos ressources aussi longtemps que possible.”

