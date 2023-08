Des prédateurs pas si solitaires ? Un duo de grands requins blancs semble voyager ensemble

Comme ça arrive6:51Un duo de grands requins blancs au Canada semble voyager ensemble, à la grande surprise des scientifiques

Jekyll et Simon continuent de se présenter aux mêmes endroits – ce qui est étrange, car ce sont de grands requins blancs.

On pense généralement que les prédateurs au sommet sont des créatures solitaires, qui ne dépendent pas des réseaux familiaux ou de la dynamique de groupe pour naviguer dans les océans, contrairement à nombre de leurs voisins marins.

« Ce que nous avons remarqué avec le cas de Simon et Jekyll … était une incroyable, je dirais, synchronicité dans leurs mouvements », a déclaré le spécialiste des requins Bob Hueter à Aça arrive l’hôte invité Paul Hunter.

Hueter est le scientifique en chef d’Ocearch, un institut de recherche marine basé aux États-Unis qui suit actuellement 92 grands requins blancs. Deux de ces requins, Jekyll et Simon, ont été marqués au large des côtes de l’État de Géorgie en décembre 2022.

Au cours des huit derniers mois, son équipe a commencé à remarquer l’émergence d’un modèle avec Jekyll et Simon – leur les trackers continuent de sonner dans la même partie de l’océan en même temps.

Le duo improbable a parcouru la même route migratoire de la Géorgie à la Nouvelle-Angleterre en passant par le Maine et le Canada, où ils ont passé l’été à chasser au large des côtes du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Au moment où ils ont atteint la Nouvelle-Écosse, dit Hueter, « c’est devenu presque comme une migration en parallèle des deux ».

Pas côte à côte

Mais le scientifique tient à préciser que lorsqu’il dit qu’ils sont au même endroit, il veut dire à quelques kilomètres l’un de l’autre.

« Il est vraiment important de souligner que nous ne parlons pas de deux animaux qui nagent côte à côte », a-t-il déclaré.

« Ils ne sont probablement pas, vous savez, capables de se voir, sauf peut-être parfois lorsqu’ils se croisent. Ils ne communiquent pas entre eux d’une manière que nous pourrions comprendre. Mais ils sont tellement synchronisés. »

Jekyll, un grand requin blanc mâle juvénile, est suivi par des chercheurs du centre de recherche marine Ocearch basé aux États-Unis. (Chris Ross/OCEARCH)

La biologiste de la conservation Mikki McComb-Kobza – qui a déjà travaillé avec Ocearch mais n’est pas impliquée dans cette recherche – dit qu’elle est ravie de voir ce que les scientifiques apprendront de Simon et Jekyll.

« C’est vraiment, vraiment quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant là-bas », a déclaré McComb-Kobza, directeur exécutif de l’Ocean First Institute à Boulder, Colorado, à CBC.

« Ce que cela suggère, c’est que, vous savez, il peut y avoir une route migratoire que ces … animaux, ou les requins blancs en général, suivent, et nous ne le savons tout simplement pas parce que nous n’avons pas étiqueté autant d’individus. «

Frères?

Jekyll et Simon sont tous deux des garçons juvéniles d’environ le même âge, ce qui amène Hueter et ses collègues à soupçonner qu’ils pourraient être génétiquement liés – peut-être même des frères.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de tissus des deux créatures et attendent actuellement les résultats des tests ADN.

Bob Hueter, à gauche, le scientifique en chef d’Ocearch, attache un dispositif de repérage à un grand requin blanc sur le pont d’un navire. (Chris Ross/OCEARCH)

« S’ils sont, en fait, frères et sœurs et qu’ils ont subi ces migrations, ces points très spécifiques, cela révolutionne notre perspective sur la base génétique de ce comportement migratoire », a-t-il déclaré.

Cela suggérerait, a-t-il dit, que les requins ne sont pas si solitaires après tout. Potentiellement, ils voyagent en meute familiale.

« C’est une perspective très différente de … une sorte de gros prédateur stupide, vous savez, qui ne fait que naviguer, suivre les températures et les courants de l’eau, et suivre la proie », a-t-il déclaré.

« C’est plus dirigé, c’est plus programmé génétiquement. Et pour nous en tant que biologistes, c’est à certains égards plus excitant. »

« Le Canada est le territoire du requin blanc »

Cela pourrait également avoir un impact sur la façon dont les scientifiques abordent la grande conservation blanche, en ce qui concerne les populations dans des zones spécifiques.

« Si vous ne protégez pas ce qui doit être protégé… vous n’anéantissez pas seulement une sorte d’échantillon de la population, mais vous anéantissez toute une composante génétique de la population », a-t-il déclaré. « Effacer des familles, essentiellement. »

Et la conservation au Canada est essentielle à la survie des requins, dit-il. La côte Est a connu une explosion de grands blancs ces dernières années, ce que de nombreux experts ont attribué à de fortes protections fédérales, non seulement pour les requins, mais aussi pour les phoques dont ils se régalent.

Depuis qu’Ocearch a commencé à étiqueter et à suivre les animaux, Hueter dit qu’une chose est devenue très claire : « Le Canada est le territoire des requins blancs en été, cela ne fait aucun doute. »

Le capteur attaché à Simon le grand requin blanc a sonné pour la dernière fois jeudi dans le golfe du Saint-Laurent, comme le montre cette carte de suivi d’Ocearch. Jekyll a cinglé le mois dernier dans la même zone. Pour que les pisteurs émettent un ping, le requin doit venir à la surface de l’eau pendant 20 à 30 secondes. (OCEARCH)

Et si les requins n’étaient pas liés ?

« Cela pourrait être une coïncidence. Il pourrait y avoir plus. Mais je pense que c’est ce que la science représente – c’est qu’à mesure que nous en apprenons davantage, nous recevons des questions supplémentaires », a déclaré McComb-Kobza.

« Je pense que c’est la partie vraiment excitante de tout cela, c’est que lorsque nous apprenons où ces animaux vont grâce à ces balises satellites, cela nous permet de comprendre et de poser plus de questions. »

Les scientifiques commencent tout juste à effleurer la surface du comportement des grands requins blancs, a-t-elle déclaré, et ils devront peut-être rejeter bon nombre de leurs hypothèses précédentes.

« Nous ne passons pas assez de temps sous l’eau avec nos yeux ou nos caméras pour savoir ce que font ces animaux », a déclaré McComb-Kobza.