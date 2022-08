Des précipitations record font 11 morts en Corée du Sud (VIDEO)

Les inondations ont dévasté des parties de Séoul et d’autres régions, entraînant une augmentation du nombre de morts et au moins six personnes portées disparues

Des averses torrentielles pendant deux jours consécutifs ont inondé Séoul de ses plus fortes inondations jamais enregistrées, faisant au moins 11 morts et six disparus.

La capitale sud-coréenne a été frappée par 496,5 millimètres (20 pouces) de pluie combinés lundi et mardi, et 100 à 300 millimètres supplémentaires devraient tomber dans la région d’ici jeudi, selon l’Administration météorologique coréenne (KMA). Les averses ont été si intenses à certains endroits qu’un district de Séoul, Dongjak, a reçu 140 millimètres de pluie en une heure seulement.

Les crues et les coulées de boue ont endommagé ou détruit plus de 2 500 bâtiments résidentiels et commerciaux et laissé 840 personnes dans le besoin d’un abri d’urgence, a rapporté Yonhap News, citant des responsables de la gestion des catastrophes. Des milliers de véhicules ont été submergés – un problème à long terme pour les automobilistes dans un pays où les voitures sont si rares que les listes d’attente de 12 à 24 mois sont courantes – et de nombreuses routes et ponts ont été bloqués par des débris ou emportés.

Avec encore plus de pluie attendue au cours des deux prochains jours, la KMA a appelé à l’évacuation des zones sujettes aux glissements de terrain. Le président Yoon Suk-yeol a ordonné aux autorités d’urgence d’imposer des restrictions d’entrée dans ces zones montagneuses et de “répondre tout azimut avec un sentiment de vigilance” à la crise.



Une famille de trois personnes dans l’ouest de Séoul faisait partie des victimes. Ils ont été retrouvés morts dans leur appartement inondé au demi sous-sol du district de Gwanak lundi soir. Yoon s’est rendu sur les lieux mardi et a appelé son administration à rechercher des moyens d’améliorer la sécurité du logement.

La dite “mool poktan,” ou “bombe à eau” a frappé la Corée du Sud des semaines après la fin de la saison de la mousson dans le pays. Les totaux de précipitations ont été les plus élevés pour Séoul en plus de 80 ans de tenue de registres.

L’employée de bureau Lim Na-kyung a déclaré à Reuters qu’elle était piégée dans un immeuble du quartier chic de Gangnam à Séoul alors que les eaux montaient lundi soir. “Je devais continuer à monter de plus en plus haut car le bâtiment submergeait à un rythme rapide. . .” dit-elle. “Je n’arrivais pas à croire que j’étais coincé dans un immeuble avec 40 autres personnes au milieu du district de Gangnam.” Elle a fini par passer la nuit dans un studio de Pilates au quatrième étage.