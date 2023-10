Des précipitations inférieures à la moyenne à grande échelle pourraient accroître le risque de « hors saison » des feux de brousse pendant la saison des pluies à Hawaï, qui a commencé ce mois-ci et se poursuit jusqu’en avril.

Kevin Kodama, hydrologue du Service météorologique national d’Oahu, a déclaré que normalement pendant la saison des pluies, les pluies permettent à la végétation de se développer. « reverdir à nouveau » et « votre risque d’incendie diminue. »

« Dans ce cas, nous ne nous attendons pas à une amélioration substantielle des carburants », Kodama a parlé de la végétation lors d’une conférence de presse mercredi matin sur les prévisions des services météorologiques en matière de précipitations pour la saison des pluies pour l’État.

En raison des précipitations plus faibles prévues, des feux de brousse pourraient survenir hors saison. « parce que ça va rester sec. »

Il a ajouté qu’il « Je ne serais pas surpris si Diamond Head reste marron tout le temps », faisant référence au point de repère d’Oahu.

En raison des faibles précipitations prévues, une sécheresse modérée généralisée, ou catégorie D1 selon le US Drought Monitor, est attendue, avec des zones intégrées allant d’une sécheresse grave dans la catégorie D2 à une sécheresse exceptionnelle dans la catégorie D4, la condition de sécheresse la plus élevée.

Plus de 40 pour cent de l’État pourrait être confronté à une sécheresse grave à exceptionnelle d’ici la fin février, et la sécheresse devrait se poursuivre jusqu’à la saison sèche 2024, qui commence en mai.

Tout cela aura un impact sur les cultures et les pâturages non irrigués, les systèmes d’approvisionnement en eau utilisant les eaux de surface et les résidents des systèmes de captage des précipitations.

Interrogé sur la prévision de faibles précipitations et sur la façon dont les gens peuvent se préparer, le directeur de l’approvisionnement en eau du comté de Maui, John Stufflebean, a déclaré mercredi par SMS que le département enverrait plus d’informations cette semaine.

Kodama a dit que « drapeau rouge » des avertissements pourraient être émis tard dans la saison des pluies, à mesure que le risque de vents plus forts augmente. Les signaux d’alarme apparaissent lorsque le taux d’humidité est faible, que le temps est sec et que les vents sont forts, comme c’était le cas peu avant les incendies de forêt du 8 août qui ont éclaté dans l’arrière-pays et à Lahaina.

Le service d’incendie de Maui a déclaré mercredi qu’il comptait sur le service météorologique national pour se préparer à des conditions sèches.

« Nous prenons des précautions dans des conditions à haut risque en ajoutant du personnel et, dans certains cas, en prépositionnant des ressources. » » a déclaré MFD.

Le public peut également se préparer et aider en gardant son aménagement paysager bas, maigre et propre ; nettoyer la végétation sèche autour de leurs maisons et faire preuve d’une extrême prudence pour éviter de déclencher des incendies.

Le MFD a déclaré que les dirigeants communautaires et le public peuvent visiter Hawaii wildfire.org pour plus d’informations sur la façon de se préparer et de prévenir les incendies de forêt.

Selon le Centre de prévision climatique de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère, l’actuel El Nino devrait atteindre son apogée en tant qu’événement puissant et se poursuivre jusqu’au printemps, a déclaré Kodama. Le phénomène météorologique a déjà commencé à Hawaï car le temps est continuellement sec.

Kodama a dit « Les conditions devraient empirer » faisant allusion aux conditions de sécheresse prévues d’ici la fin février.

Également pendant cette saison des pluies, la probabilité d’événements de surf importants sur la côte nord est plus élevée, en particulier en janvier et février.

Mais même avec les prévisions de sécheresse, Kodama affirme que la population doit toujours se préparer à des épisodes isolés de fortes pluies, avertissant que des crues soudaines peuvent se produire et que la population doit être vigilante.

Bien qu’il n’y ait pas encore de signes indiquant que la saison des pluies a commencé, a déclaré Kodama. « Nous verrons ce qui se passera la semaine prochaine. »

Selon le site Internet du NWS, il pourrait y avoir « humidité améliorée » des tropiques vers l’État du lundi au mardi, entraînant potentiellement une augmentation des averses sur les îles, y compris les zones normalement sèches sous le vent.

Mais la discussion sur les prévisions a également indiqué que les tendances récentes montrent une probabilité décroissante d’un épisode de fortes pluies généralisées dans l’État, maintenant les précipitations les plus importantes au nord et à l’ouest de l’État.

Quant à la saison sèche la plus récente, qui s’est déroulée de mai à septembre, Kodama a déclaré que la plupart des localités avaient des précipitations proches ou inférieures à la moyenne.

Les pires impacts ont eu lieu à Maui et sur l’île d’Hawaï, avec d’importants feux de brousse sur les deux îles, y compris les incendies de forêt dévastateurs du 8 août à Maui.

Il a déclaré que la sécheresse avait atteint la catégorie extrême, ou D3, sous le vent de Maui et dans certaines zones localisées de l’île d’Hawaï à la fin de la saison sèche.

La saison sèche 2023 a commencé un peu tard, mais la sécheresse s’est développée en juin, puis s’est étendue et s’est intensifiée tout au long de la saison sèche.

Une grave sécheresse a été observée dans les quatre comtés à la fin de la saison sèche.

La dernière saison sèche a été la huitième plus sèche des 30 dernières années, sur la base de huit sites clés, selon un communiqué de presse des services météorologiques.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].