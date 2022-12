Des pouvoirs étendus pour le cabinet, le premier ministre retiré du projet de loi alors que la loi sur la souveraineté de l’Alberta approche de la ligne d’arrivée

La législature albertaine a voté pour retirer du projet de loi sur la souveraineté du gouvernement une disposition controversée qui accordait au cabinet de la première ministre Danielle Smith le pouvoir de contourner la législature et de réécrire les lois comme bon lui semblait.

Le caucus conservateur uni de Smith a utilisé sa majorité mercredi soir pour adopter un amendement affirmant que la législature albertaine a toujours le dernier mot en matière de législation.

L’opposition NPD a voté contre l’amendement, affirmant que la législation reste “un fouillis brûlant” de présomptions inconstitutionnelles et de pouvoirs provinciaux capricieux qui offensent le processus démocratique et freinent les investissements des entreprises.

Le projet de loi a été présenté il y a un peu plus d’une semaine par Smith comme pièce maîtresse de la législation de son gouvernement pour résister à ce qu’il appelle l’intrusion fédérale dans les domaines de compétence provinciale en vertu de la Constitution.

Avant le vote, plusieurs membres du NPD, dont la chef Rachel Notley, ont renouvelé leur appel pour que le projet de loi soit abandonné.

Notley a déclaré que bien que le projet de loi annule effectivement le pouvoir du Cabinet de réécrire les lois, un changement d’accompagnement réduisant la définition du préjudice fédéral était toujours formulé de manière trop ambiguë pour être efficace.

Notley dit que le projet de loi reste défectueux

Elle a déclaré que le déploiement du projet de loi avait été “une leçon d’incompétence législative” étant donné que le Premier ministre avait présenté le projet de loi huit jours plus tôt et avait rejeté pendant des jours les accusations selon lesquelles il avait accordé à son cabinet des pouvoirs étendus avant, face aux critiques croissantes, d’annoncer qu’il y aurait effectivement des changements.

Notley a déclaré que des défauts flagrants subsistaient dans le projet de loi étant donné qu’il indique que la législature, et non les tribunaux, décide de ce qui est et n’est pas constitutionnel.

Elle a déclaré que le projet de loi accorde toujours un pouvoir étendu et indéfini au Cabinet pour ordonner aux municipalités, aux régions sanitaires, aux écoles et aux forces de police municipales de résister à la mise en œuvre des lois fédérales.

Et elle a dit que Smith avait profondément laissé tomber les chefs des traités de l’Alberta en ne les consultant pas avant de présenter le projet de loi.

La chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, a déclaré que des défauts flagrants subsistaient dans le projet de loi, car il stipule que la législature, et non les tribunaux, décide de ce qui est et n’est pas constitutionnel. (Chris Wattie/Reuters)

“Ils ont vraiment tout gâché”, a déclaré Notley, ajoutant que l’absence de consultation “enflammerait absolument la relation de nation à nation d’une importance cruciale qui devrait exister entre ce premier ministre et les dirigeants des traités”.

La porte-parole du NPD en matière de finances, Shannon Phillips, a déclaré que bien que le projet de loi vise Ottawa, il s’agit en fait d’une attaque à cheval de Troie contre les Albertains eux-mêmes par un gouvernement qui ne peut pas voir la politique des griefs passés et ses propres drames internes pour faire le travail de base mais nécessaire de fournir une bonne santé les soins, l’éducation et les services sociaux.

« Éliminez ce désordre brûlant », a déclaré Phillips aux bancs de l’UCP. “Cela ne le sauve que si ce projet de loi est entièrement retiré.”

Aucun membre de l’UCP n’a parlé du projet de loi mercredi soir avant de voter pour adopter l’amendement.

Le vote est intervenu après que les membres de l’UCP ont utilisé leur majorité pour adopter une motion du leader du gouvernement à la Chambre, Joseph Schow, visant à limiter le débat – la deuxième fois qu’il l’a fait dans le cadre d’un débat sur ce projet de loi.

De telles mesures sont autorisées pour équilibrer la discussion avec le maintien des affaires de la maison en mouvement.

Schow a déclaré que 15 heures de débat sont un total sain, d’autant plus que le NPD a déclaré que cela ne fonctionnerait pas pour améliorer le projet de loi.

“Si l’opposition n’a pas d’amendements à proposer, alors nous allons arrêter de faire perdre le temps de l’assemblée et passer aux affaires du peuple”, a déclaré Schow.

Le projet de loi est passé en troisième et dernière lecture mercredi soir.