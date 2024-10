des poutres qui se croisent et une grande table divisent mais connectent les travailleurs dans un bureau compact à Tokyo

ultra studio transforme un espace de bureau exigu et partagé

Répondant à des contraintes d’espace limitées, ULTRA STUDIO a transformé un à l’étroit Tokyo bureau en installant une grande table qui divise l’espace tout en permettant aux travailleurs de se réunir et de travailler ensemble. Le concept de design réinvente la façon dont plusieurs entreprises peuvent partager un boîtier compact espace de travailincorporant de fausses poutres et une colonne pour organiser le bureau tout en conservant un environnement ouvert et collaboratif. Face à la verdure du voisin Akasaka Villa Impériale, la disposition maximise la fonctionnalité et le confort dans un plan d’étage triangulaire déformé.



toutes les images de Tomoyuki Kusunose

Le bureau est situé au quatrième étage d’un immeuble à locataires multiples, doté de fenêtres sur le côté le plus long donnant sur les jardins. À l’intérieur, ULTRA STUDIO a cherché à maximiser la fonctionnalité dans un petit espace – hébergeant quatre entreprises différentes – en garantissant que différentes activités puissent coexister sans affecter le confort des utilisateurs.

À l’origine, l’espace comportait une poutre RC au plafond, divisant visuellement la pièce en deux sections : une face aux fenêtres et une vers l’entrée. Le Studio japonais introduit un faisceau perpendiculaire supplémentaire, créant effectivement quatre zones vaguement définies. La solution de conception s’est alors centrée autour d’un bureau carré de trois mètres de chaque côté, qui permet une distance adéquate entre les occupants tout en favorisant un espace de travail partagé. L’intersection des quatre poutres et le centre du bureau sont légèrement décalés, que l’équipe a reliés à un faux pilier. Le rôle de cet élément non structurel et légèrement incliné reste essentiellement ambigu, réintégrant l’espace en lui conférant un caractère centripète.



