Des pousses dégoulinantes, plumeuses et épineuses jaillissent des fleurs d’un autre monde de Hannes Hummels – Colossales

Artiste et designer basé à Cologne Hannes Hummel s’intéresse depuis longtemps à l’intersection des outils numériques et de la nature. Collaborant auparavant sur une collection élaborée de spécimens artificiels, le dernier projet de Hummel repousse les limites du design floral vers un endroit d’une beauté bizarre.

Quatre-vingts rendus botaniques surnaturels comprennent Espèces hybridesun vaste herbier d’organismes imaginés. Des pétales translucides bordés de veines brillantes, des pistils dégoulinant d’un liquide collant et des feuilles s’enroulant comme des vrilles tubulaires propulsent les fleurs hyperréalistes dans un royaume surnaturel.

Une grande partie du travail de Hummel consiste à intégrer des photos et des motifs naturels tels que des pavages et des fractales dans des programmes numériques. Pour cette série, il a formé un modèle d’IA avec ses propres images et modèles 3D, explorant le potentiel personnellement générateur des outils sans incorporer les œuvres protégées par le droit d’auteur d’autrui. Il écrit :

Comme la nature, le processus s’oriente parfois dans des directions inattendues, parfois aléatoires, tandis que d’autres fois, il suit un chemin clair, découvrant de nouvelles possibilités. Cette intersection entre l’imagination humaine et l’innovation pilotée par la machine me fascine le plus dans chaque conception de fleur. Dans cette série, la nature n’est pas représentée telle qu’elle est, mais telle qu’elle pourrait être : réimaginée, remodelée et rendue grâce à des algorithmes.

Une fraction de Espèces hybrides est montré ici, alors dirigez-vous vers Instagram pour plus de créations numériques de Hummel.