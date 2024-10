Des poussées d’exercice stimulent la fonction cognitive, selon des neuroscientifiques

Méta-analyse de l’effet de l’exercice aigu sur la performance générale des tâches cognitives. Crédit: Psychologie de la communication (2024). DOI : 10.1038/s44271-024-00124-2



Des décennies de données de recherche sur l’exercice soutiennent l’opinion commune selon laquelle un entraînement régulier sur le long terme produit non seulement des bienfaits physiques, mais améliore également les fonctions cérébrales. Mais qu’en est-il des séances d’exercice uniques ? Une équipe de scientifiques de l’UC Santa Barbara a examiné de plus près.

Leur étude, « Une revue systématique et une méta-analyse bayésienne fournissent des preuves d’un effet de l’activité physique aiguë sur la cognition chez les jeunes adultes », a été publiée. récemment publié dans Psychologie de la communication.

« L’une des découvertes les plus cohérentes dans la littérature est que les interventions liées à l’exercice – quelque chose comme un programme auquel vous participeriez, disons, trois fois par semaine pendant plusieurs mois ou années – améliorent la cognition et peuvent même favoriser la neurogenèse (le processus par lequel de nouveaux les neurones se forment dans le cerveau) », a déclaré Barry Giesbrecht, professeur au Département des sciences psychologiques et du cerveau et auteur principal de l’étude. « Mais les études portant sur les effets de séances d’exercice uniques et aiguës sont beaucoup plus mitigées. »

En se concentrant sur des sujets âgés de 18 à 45 ans, le premier auteur Jordan Garrett, qui a obtenu son doctorat. du département en juin – et l’équipe a examiné des milliers d’études sur l’exercice publiées entre 1995 et 2023 pour déterminer les tendances cohérentes dans la littérature. Sur la base des résultats de leur approche de modélisation, le cyclisme et l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) ont produit les effets les plus cohérents en termes d’amélioration de la mémoire, de l’attention, des fonctions exécutives, du traitement de l’information et d’autres fonctions cognitives.

« Nous avons constaté que les activités vigoureuses produisaient les effets les plus importants », a déclaré Giesbrecht. « En outre, les effets étaient plus forts dans les études qui testaient la cognition après l’exercice, par opposition à pendant l’exercice. Et enfin, les effets d’un exercice d’une durée inférieure à 30 minutes étaient plus importants que ceux qui dépassaient 30 minutes. Notre travail a montré les preuves les plus solides. pour un effet positif de séances d’exercice uniques sur la cognition et que ces preuves étaient influencées par divers facteurs.

Parmi leurs découvertes également, l’équipe a découvert que le fonctionnement exécutif était le domaine cognitif clé impacté par un exercice vigoureux, tel que les protocoles HIIT.

« Je pense que l’autre résultat intrigant est que l’effet global d’une seule séance d’exercice était généralement faible », a déclaré Giesbrecht, notant qu’outre la variabilité entre les expériences, les améliorations peuvent également être faibles car elles sont généralement mesurées. lorsque l’activité physique n’est pas liée à la tâche cognitive. Cela soulève l’hypothèse « intrigante », a-t-il ajouté, selon laquelle l’utilisation de tâches qui nécessitent l’intégration des actions de notre corps et de nos systèmes cognitifs pourrait entraîner des bénéfices plus prononcés.

Giesbrecht et son équipe envisagent de tester cette idée « en combinant des tâches de laboratoire et des activités réelles », a-t-il déclaré.

Jordan Garrett et al, Une revue systématique et une méta-analyse bayésienne fournissent des preuves d’un effet de l’activité physique aiguë sur la cognition chez les jeunes adultes, Psychologie de la communication (2024). DOI : 10.1038/s44271-024-00124-2

