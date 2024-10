Des poussées d’exercice stimulent la fonction cognitive, découvrent les neuroscientifiques de l’UCSB

En se concentrant sur des sujets âgés de 18 à 45 ans, le premier auteur Jordan Garrett, qui a obtenu son doctorat. du département en juin – et l’équipe a examiné des milliers d’études sur l’exercice publiées entre 1995 et 2023 pour déterminer les tendances cohérentes dans la littérature. Sur la base des résultats de leur approche de modélisation, le cyclisme et l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) ont produit les effets les plus cohérents en termes d’amélioration de la mémoire, de l’attention, des fonctions exécutives, du traitement de l’information et d’autres fonctions cognitives.

« Nous avons constaté que les activités vigoureuses avaient les effets les plus importants », a déclaré Giesbrecht. « De plus, les effets étaient plus forts dans les études qui testaient la cognition après l’exercice, plutôt que pendant l’exercice. Et enfin, les effets d’un exercice d’une durée inférieure à 30 minutes étaient plus importants que ceux d’une durée supérieure à 30 minutes. Notre travail a montré les preuves les plus solides d’un effet positif de séances d’exercice uniques sur la cognition et que ces preuves étaient influencées par divers facteurs.